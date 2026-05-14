Dominique Bouvet démasqué en Haute-Saône après avoir cru parler à une adolescente de 14 ans

Haute-Saône : Un ancien responsable sportif, Dominique Bouvet , a été placé en garde à vue après avoir été piégé en ligne par un profil d’adolescente créé à l’aide d’une image générée par intelligence artificielle et diffusée en direct sur TikTok. L’homme croyait échanger en privé avec une fille de 14 ans lorsque la séquence, filmée dans le cadre d’une opération montée par un autodidacte se présentant comme « chasseur de pédophiles », a été partagée massivement sur les réseaux sociaux.

La vidéo à l’origine de l’affaire a rapidement circulé, suscitant une vive émotion dans le département et une forte attention médiatique. Selon les éléments rendus publics, le faux profil reproduisait l’apparence d’une très jeune adolescente grâce à des procédés d’image générée par intelligence artificielle ; l’échange privé avec M. Bouvet a ensuite été rendu visible au public via une diffusion en direct sur la plateforme TikTok.

Les réactions ont été immédiates sur les réseaux sociaux et dans les milieux sportifs locaux, où le sexagénaire était connu pour ses engagements. Face à la viralité du contenu, M. Bouvet s’est présenté de lui‑même au commissariat de Vesoul, a confirmé le procureur de la République, Arnaud Grécourt.

Une affaire médiatisée et des méthodes contestées

La vidéo, publiée par l’auteur du piège, a été reprise par plusieurs comptes et médias, amplifiant la diffusion au‑delà de la Haute‑Saône. Un message partagé sur X (ex‑Twitter) par TF1Info reprend le déroulé de l’opération et interroge sur la légalité de telles pratiques. Le recours à des images générées par intelligence artificielle pour créer des profils factices et attirer des personnes soupçonnées d’attentats à la pudeur est au cœur des interrogations soulevées.

Avant la diffusion de la vidéo, Dominique Bouvet occupait des fonctions importantes dans le milieu sportif local. Il a exercé des responsabilités au sein du comité départemental olympique et sportif et a été directeur départemental de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS), une position qui l’avait placé en contact régulier avec des élèves et des structures scolaires pour les activités sportives.

Après son dépôt volontaire au commissariat, M. Bouvet a été placé en garde à vue mardi après‑midi, a indiqué le parquet. La garde à vue a été prolongée, précisent des sources judiciaires, pour permettre aux services compétents de procéder aux vérifications et auditions nécessaires.

La diffusion en direct de l’opération et le recours à des visuels créés par intelligence artificielle font désormais l’objet d’un large débat public, tant sur la légalité de ces mises en scène que sur l’impact de leur viralité pour les personnes impliquées et les victimes potentielles.