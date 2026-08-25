Dolly Parton est morte à Nashville à l’âge de 80 ans

Dolly Parton est morte le mardi 25 août 2026 à Nashville, dans le Tennessee, à l’âge de 80 ans. La chanteuse américaine, figure majeure de la musique country, disparaît quelques jours seulement après plusieurs prises de parole publiques autour de ses projets.

L’Associated Press rapporte, d’après une déclaration transmise par son publiciste, qu’elle est morte paisiblement à Nashville et qu’aucune cause du décès n’a été divulguée.

People relie l’annonce de sa mort à un entretien accordé quatre jours plus tôt, dans lequel l’artiste disait avoir encore beaucoup de choses à accomplir et évoquait sa volonté de poursuivre ses activités.

Son site officiel avait par ailleurs publié, le 19 août 2026, une actualité consacrée à 82 nouvelles certifications mondiales, mise en ligne à l’occasion de son 80e anniversaire.