Dogbo: la police saisit 770 litres de sodabi impropre à la consommation

La police républicaine a procédé à une importante saisie de boissons alcoolisées artisanales impropres à la consommation dans la commune de Dogbo, dans le département du Mono.

Au total, 770 litres de sodabi ont été retirés de la circulation à l’issue d’une opération menée sur le terrain, a appris Le Matinal.

Selon les premiers éléments, ces spiritueux artisanaux présentaient des signes évidents de fabrication non conforme, ce qui les rendait dangereux pour la santé des consommateurs.

Les autorités ont indiqué que ces produits auraient été vendus sans contrôle sanitaire ni respect des normes d’hygiène requises.

La saisie a été effectuée dans le cadre des missions de protection de la santé publique assignées aux forces de l’ordre, en collaboration avec les services déconcentrés concernés.

Les bouteilles et fûts de sodabi saisis ont été transportés vers un site sécurisé en attendant leur destruction, a précisé la police.

Cette opération s’inscrit dans les actions continues des autorités pour lutter contre la commercialisation de boissons alcoolisées frelatées ou potentiellement toxiques, particulièrement dans les zones périurbaines et rurales, où la fabrication artisanale est plus répandue.