Toujours menaçant, l’ancien président russe Dmitri Medvedev a déclaré que l’OTAN « ne prend pas au sérieux » la possibilité d’une « apocalypse nucléaire ».

Dmitri Medvedev multiplie les menaces à l’emporte-pièce. Celui qui est l’un des principaux partisans de la guerre en Ukraine a déclaré que l' »opération militaire spéciale » serait terminée en quelques jours si les pays de l’OTAN cessaient de fournir des armes à l’Ukraine, rapporte Kommersant.ru.

L’actuel numéro 2 du Conseil de sécurité russe a également évoqué la possibilité d’utiliser des armes nucléaires, en parlant des moyens de mettre fin à toute guerre. Le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie a déclaré qu’un traité de paix était une alternative aux armes de destruction massive, selon les médias russes.

« Si l’OTAN, principalement les États-Unis et leurs vassaux cessaient de fournir des armes à Kiev, la guerre prendrait fin en quelques mois, et s’ils arrêtaient maintenant, ce sera en quelques jours. Toute guerre peut être terminée rapidement : soit par un traité de paix, soit en faisant ce que les États-Unis ont fait en 1945, en utilisant des armes nucléaires », a déclaré Dmitri Medvedev.

Selon Dmitri Medvedev, toute guerre peut être terminée en peu de temps, y compris par la signature d’un traité de paix. « Ou si vous faites ce que les Américains ont fait en 1945, lorsqu’ils ont utilisé leurs armes nucléaires et bombardé deux villes japonaises – Hiroshima et Nagasaki. Ils ont même réduit leur campagne militaire par la suite. Le prix à payer est la vie de près de 300 000 civils », a ajouté M. Medvedev.

Le 23 mai, Dmitri Medvedev a déclaré que l’OTAN « ne prend pas au sérieux » la possibilité d’une « apocalypse nucléaire ». Il estime que plus l’Ukraine recevra d’armes, plus ce scénario deviendra probable et plus les événements seront imprévisibles.