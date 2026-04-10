Djibouti : présidentielle sans suspense alors qu’Ismaïl Omar Guelleh brigue un sixième mandat

Vendredi 10 avril 2026, les électeurs djiboutiens sont conviés aux urnes pour une présidentielle qui promet peu de suspense. Ismaïl Omar Guelleh, à la tête de l’État depuis 1999, se représente et vise un nouveau mandat à 78 ans, après une révision constitutionnelle en 2025 ayant levé la barrière d’âge auparavant fixée à 75 ans.

Sur les listes officielles, il n’y a qu’un seul adversaire déclaré : Mohamed Farah Samatar, ancien proche du pouvoir devenu candidat du Centre démocratique unifié, parti qui ne détient aucun siège à l’Assemblée nationale. Pour de nombreux observateurs, la compétition semble largement symbolique.

Le climat politique est tendu et plusieurs figures de l’opposition se voient écartées de la course et des formations historiques dénoncent une mascarade électorale, appelant à boycotter le scrutin. Des dirigeants connus, comme Daher Ahmed Farah, n’ont pas obtenu l’autorisation de concourir, et les principaux partis d’opposition pâtissent d’une existence juridique fragile, leurs manifestations étant souvent interdites.

Dans leurs messages de campagne, le président sortant a souligné l’argument de la stabilité, pointant les risques liés aux turbulences régionales — notamment les retombées de la guerre au Moyen-Orient — tandis que son rival affichait une volonté de rupture, axée sur l’éducation et le redressement économique.

Un paysage institutionnel et économique très encadré

La concentration du pouvoir ne date pas d’hier avec Djibouti. Une autre réforme constitutionnelle, adoptée en 2010, avait déjà entériné la suppression de la limitation des mandats, ouvrant la voie aux réélections successives du chef de l’État et à une longévité politique hors norme.

Sur le plan économique, Djibouti s’appuie presque exclusivement sur son rôle stratégique de plateforme portuaire. Le complexe de Doraleh, principal hub du pays, constitue le cœur de l’activité commerciale et pèse lourdement sur les chiffres nationaux, participant largement à la croissance économique enregistrée ces dernières années.

Le voisin éthiopien, pays sans accès direct à la mer, confère à Djibouti une position centrale. La majeure partie du trafic marchand éthiopien transite par les terminaux djiboutiens, établissant une interdépendance forte entre les deux États. Pour maintenir cette position, les autorités ont engagé des investissements lourds dans les infrastructures portuaires, souvent financés par des emprunts importants.

Le niveau d’endettement public s’est ainsi accentué avec la Chine apparaissant comme le principal bailleur de fonds et disposant d’une présence économique et militaire significative sur le territoire — un facteur qui structure fortement les relations extérieures et les choix de développement du pays.