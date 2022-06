DJ Léwis : ces 05 choses que vous ignorez peut-être sur le chanteur

Artiste chanteur ivoirien et auteur de plusieurs concepts dont Grippe aviaire et Kpangon, le chanteur ivoirien DJ Léwis a fait son retour au devant de la scène musicale avec son album Apoutchou. Reçu sur Life TV vendredi dernier, la chroniqueuse Marie Paul Adjé a dévoilé cinq choses que vous ignorez certainement sur l’artiste.

DJ Léwis ne s’y attendait certainement pas mais cinq choses qu’il pensait ne jamais révéler au grand public ont été mises à nues par Marie Paul Adjé. Avant les révélations, le chanteur avait affiché une mine serrée qui laissait voir sa peur. Mais « rien de méchant », a rassuré la chroniqueuse avant d’étaler ce que le public ne sait pas sur DJ Léwis

1- Un passionné de peinture et de beaux arts

Avant de faire son entrée dans la musique, DJ Léwis était un passionné de peinture et de beaux arts. « ça, c’est ce que j’ai laissé tomber pour faire de la musique, le patron avec qui je travaillais était nigérian. Il tramait pour vendre les tableaux, je me suis dis « mais, je suis venu faire quoi ici », c’est vrai que j’aime ce truc là mais ma vision ce n’est pas de présenter des peintures dans les rues d’Abidjan », a affirmé le chanteur.

A l’en croire, il abandonné les beaux arts pour le disc jockey alors qu’il venait de démarrer la troisième année en peinture et beaux arts. Mais des années plus tars, Léwis n’a rien perdu de ce métier et promet un retour à sa passion dans quelques jours.

2 – Des échecs dans l’entreprenariat

DJ Lewis est un véritable entrepreneur qui a connu beaucoup d’échec. Entre chauffeurs de taxi, vendeurs de pneus, de voiture et même d’habits ou des machines à laver, DJ Lewis a quasiment tout touché. « C’est le covid qui a tout bloqué. J’ai compris très tôt que la musique ne nourrit pas son homme », a-t-il expliqué.

3- Absence à un spectacle pour une fille

DJ Léwis a raté un spectacle pour une fille à New York aux Etats-Unis. La première fois où il s’y est rendu, il avait un véhicule à sa disposition. Sauf qu’il avait une femme, surement une jolie fille qui tenait à l’accompagner. Léwis lui propose une place dans son véhicule alors qu’il ne maîtrisait pas la ville.

Et contre toute attente, le couple n’a pu répondre présent au concert, Léwis ne s’étant présenté que le lendemain matin à 6h du matin. « A l’époque, il n’avait pas les GPS dans les téléphones, et il fallait suivre une guide… La fille , franchement elle a été très gentille, je voyais que tout le monde la rejetait or elle voulait nous accompagner pour suivre le concert », dit-il en avouant qu’ils se sont perdus en plein cœur de New York.

4- Lewis dragué par un homme

DJ Léwis s’est fait dragué durant plusieurs semaines par un homme dans son bar. En effet, la personne avec qui il communiquait au téléphone, avait une voix suave, qui faisait rêver le chanteur du couper décalé. C’est ainsi qu’après un bon moment, l’artiste décide alors de rencontrer cette personne qui lui faisait la cour et magnifiait sa réussite dans ses activités.

C’est le jour de leur rencontre que l’artiste découvre qu’il avait à faire à un homme. « Le gars, il venait chaque soir et se met au comptoir pour m’appeler, (…) Il était habillé en femme mais c’était un homme. Ses amis étaient à côté », a-t-il avoué sur leur rencontre.

5- Un papa poule

DJ Léwis est le genre de père qui peut laisser son show ou son spectacle quand on l’appelle pour une situation concernant ses enfants. C’est le genre de papa très jaloux qui lutte avec ses enfants.

Selon les confidences de sa femme, Léwis est même jaloux de ses enfants. A la maison , quand elle prend leur bébé pour lui faire des bisous et des câlins, Léwis la regarde jalousement et lui dit : « Et moi? ». C’est pour ça qu’elle l’appelle le « gros Bébé ».