DJ Congélateur : un chantre fait une prophétie sur l’artiste

Après plusieurs spectacles à Paris et au Maroc, le chanteur ivoirien, DJ Congélateur est retourné en Côte d’Ivoire. Il a été accueilli à son arrivée à l’aéroport Felix-Houphouët Boigny d’Abidjan comme il le mérite.

De retour au pays, le natif de Bodokro fait son petit bonhomme de chemin, et est visiblement sur la voie d’un grand succès. Combattu par les fans de son ex-manager, Managa Confirmé, Dj Congélateur garde la cape haute et se construit sur ce qu’il aime de plus, la musique.

En effet, la couronne de son talent n’est certainement pas loin, car il pourrait bientôt organiser un grand concert au Palais de la Culture Bernardo Dadié. C’est le chantre Alino Mordochée qui a prophétisé ce spectacle qui lui apparaîtrait en songe.

« Depuis la nuit du samedi (ndlr 8 juillet) au dimanche et la nuit d’hier à aujourd’hui matin, Dieu m’a donné un message à laisser à notre petit frère DJ Congélateur, mais je ne sais pas comment lui transmettre ce petit message. Dieu me dit de lui dire qu’il est temps en ce moment même, 2023/2024, c’est son temps, et Dieu me montre qu’il est en concert au palais de la culture, et je vois que la salle était pleine, et je voyais les gens du coupé-décalé qui étaient tous à ses côtés, et Dieu me dit si ce concert ne se réalise pas, à la fin de 2023, début 2024, sa musique ne sera plus valable en Côte d’Ivoire, ça veut dire que sa musique ne sera même plus écoutée en Côte d’Ivoire ».

Selon le chantre Alino Mordochée, les personnes qui accompagnent Dj Congélateur par intérêt, seront séparées de lui. Mais, pour que son succès explose vraiment, il faut absolument qu’il fasse ce concert.

»Chinois »et grand fan de feu DJ Arafat, DJ Congélateur passe de plateaux en plateaux sous l’invitation des chaines TV. Son courage et sa résilience lui ont valu l’approbation du public. Celui-ci le soutient dans son parcours pour devenir artiste chanteur professionnel.

