DJ Arafat : un féticheur s’autoproclame responsable de sa mort et fait des révélations

Alors que les ivoiriens commencent par oublier petit à petit la mort tragique de l’ex roi du coupé décalé, Dj Arafat, un féticheur avoue être responsable de sa mort et révèle les vraies commanditaires.

Sous couvert de l’anonymat, un féticheur a avoué avoir reçu de l’argent de la part de trois jeunes pour provoquer le tragique accident de DJ Arafat. « C’est le 10 août que trois jeunes hommes sont venus me voir et m’ont dit qu’ils voulaient en finir avec quelqu’un qui les a mis en colère ces derniers temps. Ils m’ont dit qu’ils voulaient qu’il ait un accident qui le rendrait incapable de marcher ni de chanter. Tout ce dont j’avais besoin d’eux était une photo de la personne », a-t-il révélé.

Selon lui, il ne savait pas qu’il s’agissait d’une célébrité car, il avait juste reçu une photo. « Quand ils ont apporté la photo, j’ai causé l’accident. Au début, je ne connaissais pas la personne sur la photo. Je pensais qu’il était un voleur et un toxicomane qui dérange les gens de son quartier. C’est jusqu’à ce que je voie son image à la télévision que je réalise que j’ai fait quelque chose de mal. je ne savais pas qu’il était si populaire. L’intention était de lui faire avoir un accident et non de le tuer. Je ne sais pas s’il est vraiment mort de l’accident ou pas, mais je me sens mal d’avoir fait cela », s’est-il défendu.

A l’en croire, il vient de réaliser la plus grosse erreur. « Beaucoup de gens sont touchés par la perte de ce garçon. Je demande à ces 3 garçons qui sont venus me voir de revenir au sanctuaire et de m’expliquer pourquoi ils voulaient que je finisse ce garçon. Je leur donne un ultimatum de 7 jours. s’ils ne viennent pas me voir, je ferai connaître leurs noms au grand public comme instigateur de la mort de DJ Arafat et ensuite, ils rejoindront le jeune homme dans la tombe.», a-t-il justifié.

Le chanteur ivoirien DJ Arafat est mort le lundi 12 août à 8 heures (locales et GMT), des suites d’un accident de la circulation qui s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi à Abidjan. Inconscient, il avait été admis aux urgences dans un état végétatif et il souffrait notamment d’une fracture du crâne et d’un œdème ».