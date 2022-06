DJ Arafat: Tina Glamour snobe Angela Lova, mère de son prétendu fils caché

Très attendue sur les révélations de la chanteuse Angela Lova qui dit avoir eu un enfant avec DJ Arafat, Tina Glamour a snobé la chanteuse le samedi 25 juin 2022 dans un direct sur sa page Facebook.

Depuis environ deux semaines, une information selon laquelle Angela Lova a eu un enfant avec DJ Arafat affole la toile. « Moi, je voudrais, au nom de toute la chine, vous exprimer mon sentiment de fierté d’avoir donné naissance à un beau garçon qui est le fruit de mes entrailles et le sang de feu Dj Arafat », a lancé telle une bombe Sephora Vahé alias Angela Lova.

Selon elle, il s’agit d’une affaire bien connue des fidèles compagnons de DJ Arafat. Pour prouver ses révélations, la chanteuse demande à ses détracteurs de vérifier ses informations auprès des compagnons du Yôrôbô. « Merci à toutes ces personnes qui savent la vérité : Ali le code, Yvan Tresor, Oscar le motard, Rufy, Vanessa Fashion et Olo Kpatcha l’Empereur. Je rentre en Côte d’Ivoire d’ici peu pour dire mes vérités à une certaine Carmen », a-t-elle insisté.

Tina Glamour snobe Angela Lova

Alors que cet enfant n’a jamais été déclaré comme celui du roi du coupé décalé, Ollo Kpatcha, Apoutchou et même Carmen Sama ont tenu à faire une mise au point. Seulement, Tina Glamour qui ne résiste devant rien n’a pas réagi à cette histoire. Elle a plutôt mis en garde ceux qui lient son défunt fils à cette affaire de fils non reconnu.

C’est ainsi que le samedi dernier, sans évoquer Angela Lova, Tina Glamour a invité les uns et les autres à ne plus mêler son fils à cette histoire. «Quand quelqu’un décède, on respecte son image. Laissez mon fils reposer en paix… Je vois tout sur la toile. Laisser l’âme de mon fils reposer en paix », a-t-elle réagi.

« Quand c’est négatif, on parle d’Arafat, parlez des bienfaits d’Arafat. Sa vie sexuelle c’est pour lui, un artiste, il a une vie privée. Arrêtez vos bêtises» a-t-elle précisé sans évoquer ni le prétendu fils prodige, ni sa prétendue mère, la chanteuse Angela Lova, qui défie quiconque pouvant prouver que son fils n’est pas de DJ Arafat.