Dj Arafat: son oncle, « pasteur Marc Zopo » impliqué dans un scandale s3xuel

Le pasteur Ivoirien Marc Zopo et oncle maternel du feu DJ Arafat fait actuellement l’objet d’une grande polémique sur la toile. Pour cause, des s3xtos de l’homme de Dieu avec plusieurs fidèles de son église viennent d’être dévoilés.

C’est la nouvelle affaire qui secoue les réseaux sociaux depuis quelques heures. Des messages coquins du pasteur Ivoirien Marc Zopo avec certaines femmes présentées comme des fidèles de son église font actuellement le chou gras des médias.

En effet, la polémique a été lancée par plusieurs influenceurs Ivoiriens dont le sulfureux pasteur général Makosso. Dans une publication étrange sur sa page Facebook dans la journée de ce mercredi 22 juin , l’homme de Dieu a partagé une série d’images sur lesquelles on pouvait clairement voir le frère de Tina Glamour en train de demander des nudes à ses conquêtes.

Mieux, sur d’autres captures de conversations WhatsApp, le pasteur demandait à ses conquêtes des rendez-vous à répétition pour des séances de jambe en l’air.

En légende de ses images compromettantes, le général Makosso a profité pour régler de manière subtile ses comptes avec son collègue pasteur Marc Zopo. « Je rêve ou bien on est dans quoi? C’est le nom du général Makosso qui est gâté hein. Continuons de prier pour le général le temps est le second nom de dieu et prions pour nos pasteurs car il existe trop d’écartements », a-t-il écrit en légende.

Comme l’on pouvait s’y attendre, les captures d’écran ont suscité une avalanche de réactions sur la toile. Interrogé par plusieurs internautes sur ce qu’il gagne en publiant des informations aussi graves sur son collègue, le frère aîné de Lolo beauté répond en ces termes: « aïe c’est l’actualité et c’est parce que une vidéo arrive derrière », a-t-il écrit.

Pour l’heure, le pasteur Marc Zopo et Oncle de Dj Arafat n’a pas encore réagi face à cette grosse polémique qui fait boule de neige sur la toile. Regardez les images en cliquant ici.