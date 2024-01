DJ Arafat : sa mère Tina Glamour en colère contre Mako le King et François Kençy

- Publicité-

Tina Glamour, la mère du feu DJ Arafat est très en colère contre les chanteurs ivoiriens Mako le King et François Kençy. Elle l’a fait savoir à travers une vidéo publiée sur la toile.

La chanteuse ivoirienne Valentine Logbo, connue plus sous le pseudonyme professionnel Tina Glamour est actuellement très fâchée contre les chanteurs ivoiriens Mako le King et François Kençy. En effet, dans le but d’accompagner la grande messe de cuir rond actuellement en cours dans leur pays, ces derniers en collaboration avec deux autres jeunes artistes, ont formé le Groupe Collectif CAN 2023. Le quatuor a alors dévoilé son intitulé « On a fermé leurs bouches », afin d’apporter leur soutien aux Eléphants de la Côte d’Ivoire.

Bien que la chanson soit appréciée par bon nombre de personnes, Tina Glamour a manifesté son indignation parce que ces derniers ont transformés les paroles du son « Djessimidjeka », du feu fils DJ Arafat. A l’en croire, le son a été choisi sans son consentement et même celui de la Fondation Arafat DJ Forever. « (…) Champy Kilo, héé, c’est toi mon camarade oh. Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant (…) », c’est la partie choisie par le collectif CAN 23 et transformé en ce qui suit : « Bienvenue en Côte d’Ivoire, le pays de Didier Drogba. Partout dans le monde 225, on a confirmé. On est des Champy Kilo, on n’est pas votre camarade. Ils ont voulu nous tester, on a fermé leurs bouches, kpa ».

Très indignée, La Madre a crié son ras-le-bol dans une vidéo publiée surr les réseaux sociaux. « Bonjour, à tout le monde. Mako le King, toi, tu es au-dessus de la loi, quoi ? Tu te lèves et puis tu prends ‘’Djessimidjeka’’. Tu sais d’où vient ‘’Djessimidjeka’’ ? Quand Arafat composait cette chanson, il était à l’hôpital et j’étais là. Et puis, de quel droit même ? Aujourd’hui le nom de Arafat DJ, c’est protégé où on protège nom des gens-là (NDLR : l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)). C’est pourquoi la Fondation a été créée. On ne peut plus se lever comme cela pour faire un clip sur Arafat ou prendre sa chanson. Ce problème va être réglé au BURIDA. François Kençy, je ne sais pas trop ce qui se passe. Ne m’énervez pas, matin-là », dénonce-t-elle.

Pour l’instant, les deux artistes cités par Tina Glamour n’ont pas encore réagi.