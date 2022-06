DJ Arafat: le silence complice de Tina Glamour sur son prétendu enfant avec Angela Lova

La chanteuse Angela Lova a révélé avoir été en couple avec l’ex roi du coupé décalé, le célèbre DJ Arafat avec qui, elle aurait eu un enfant qui a 5 ans aujourd’hui. Pour une telle information qui secoue la toile depuis des semaines, le silence de Tina Glamour, la mère de DJ Arafat sème le flou sur la véracité des déballages.

Après les réseaux sociaux, c’est sur l’émission Showbuzz de Mulukuku Dj de NCI que la chanteuse Angela Lova a évoqué sa relation avec Arafat DJ. Selon lui, de cette relation, gardée secrète pour des raisons qui restent inconnues, serait né un garçon. « Avoir un enfant avec Didier, un buzz ? Je ne pense pas. L’enfant a 5 ans aujourd’hui…c’est la vérité, j’assume et même j’ai été dotée par Didier en fait… », a-t-elle lâché.

A en croire Angela Lova, Dj Arafat lui aurait loué un appartement à Angré cité des arts. La chanteuse insiste que feu Houon Ange Didier alias Arafat Dj ne voulait pas l’afficher, et ses amis savaient qu’il entretenait une relation amoureuse avec elle.

Le silence complice de Tina Glamour

Buzz ou réalité? Dans l’un ou dans l’autre cas, Tina Glamour doit siffler la fin de la récréation et situer les uns et les autres sur cet enfant que Angela Lova dit avoir eu avec son fils DJ Arafat. En effet, pour qui connait Tina Glamour, elle ne se serait jamais tue sur une telle affaire concernant son fils.

En effet, Tina Glamour fait partie de ces mères très protectrices qui ne laissent rien passer surtout quant il s’agit de DJ Arafat. Dans un passé encore très récent, au détour d’une vidéo Live diffusée sur les réseaux sociaux, la mère d’Arafat a fait savoir à l’ensemble des fans de son fils que cela fait plus d’un an qu’elle n’a plus revu sa petite fille Rafna.

Une complicité de Buzz?

Pas plus tard qu’une semaine, Tina Glamour est sortie de sa réserve pour exprimer son mécontentement contre une chaîne de télévision à qui elle reproche la non-diffusion des clips de son fils. Mieux encore, celle qui a pour habitude d’opiner sur les faits et gestes de sa belle fille, Carmen Sama n’a pas pu s’empêcher de réagir à l’apparition surprenante de la maman de Rafna dans le clip « Diarabi Néné Béna » du Prince de la kora, Sidiki Diabaté.

Ainsi donc, ce n’est pas pour une affaire d’enfant qui lierait son fils préféré, DJ Arafat à Angéla Lova que Tina Glamour sera indifférente. A cet effet, deux hypothèses se posent: soit Tina Glamour est complice de ce buzz de Angela Lova , soit elle fait ses enquêtes dans les coulisses avant d’éclairer l’opinion publique sur ce prétendu enfant que DJ Arafat n’a pas reconnu de son vivant.