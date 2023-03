DJ Arafat: cette déclaration de Olokpacha qui sème le doute sur la paternité de sa fille Rafna

Après les polémiques de début d’année sur la paternité de Rafna, la petite dernière de DJ Arafat, Olokpacha a fait une sortie médiatique qui sème le doute sur qui est le vrai père de la fille de Carmen Sama.

Entre DJ Arafat et Olokpacha, qui est le vrai père de Rafna? Le 8 janvier 2023, Olokpacha avait déclaré dans un live sur sa page Facebook qu’il n’est pas le père de Rafana. « Rafna n’est pas mon enfant. C’est la fille de mon ami Arafat. Si certaines personnes trouvent qu’elle me ressemble, je dirai que c’est Dieu qui aura décidé ainsi », avait-il répondu aux spéculations.

Mais trois mois plus tard, il revient semer le doute sur la paternité de Rafna dans une publication où il lui fait une déclaration d’amour. « Papa t’aime », a-t-il écrit en légende d’une photo de Rafna Et lui. Cette réaction de Olokpatcha relance le débat de la paternité de la petite Rafna dont la polémique est née sur les réseaux sociaux d’une forte ressemblance qui ne laisse personne indifférente.

L’homme de main du Yorobo aurait eu une liaison amoureuse avec Carmen Sama? Serait t-il le père biologique de la petite Rafna, la benjamine de DJ Arafat? En faisant cette sortie aussi sensible sur un sujet qu’il a déjà démenti, on est tenté de croire que Olokpatcha est prêt à assumer ses responsabilités. Si non, quel intérêt a-t-il à s’octroyer la paternité de la fille de DJ Arafat avec une photo en légende pour montrer la ressemblance?