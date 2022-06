DJ Arafat : Apoutchou sort de ses gonds et recadre la chanteuse Angela Lova

Le blogueur ivoirien Apoutchou est monté au créneau en fin de semaine dernière pour répondre à Angela Lova, une artiste chanteuse ivoirienne qui prétend être la mère d’un garçon de DJ Arafat.

Angela Lova ne démord pas. La jeune femme insiste avoir eu un enfant avec l’ex roi du coupé décalé DJ Arafat. « Avoir un enfant avec Didier, un buzz ? Je ne pense pas. L’enfant a 5 ans aujourd’hui…c’est la vérité, j’assume et même j’ai été dotée par Didier en fait… », a-t-elle lâché.

Malgré le silence complice de Tina Glamour, Apoutchou et Olo Kpatcha ont tenté de remettre la jeune femme à sa place. Selon Apoutchou, la chanteuse Angéla Lova cherche du buzz à travers la popularité de DJ Arafat.

« Laissez-le se reposer, tu n’as aucune vérité à dire. Quand tu mens, tu ne peux pas être cohérente. C’est un mensonge », a-t-il répondu à la jeune femme qui a déclaré que Arafat avait voulu que leur relation reste secrète. « Même si Arafat t’a caché, Olo Kpatcha ne cache jamais personne, on peut mentir comme ça sur les gens », a-t-il ajouté.

Olo Kpatcha à la barre!

Et pourtant, la jeune femme a cité Olo Kpatcha comme témoin de sa relation avec DJ Arafat. « Merci à toutes ces personnes qui savent la vérité : Ali le code, Yvan Tresor, Oscar le motard, Rufy, Vanessa Fashion et Olo Kpatcha l’Empereur. Je rentre en Côte d’Ivoire d’ici peu pour dire mes vérités à une certaine Carmen », a-t-elle insisté.

Mais le plus célèbre des vendeurs de poisson de la Côte d’Ivoire nie tout en bloc. « … Franchement, je ne la connais pas, celle-là. Je ne l’ai jamais vue avec Arafat… Elle cherche sûrement à faire du buzz autour d’elle pour se faire connaître. Mais ce n’est pas dans ma bouche qu’elle va manger son piment… », a-t-il répondu.

Le silence complice de Tina Glamour

Buzz ou réalité? Dans l’un ou dans l’autre cas, Tina Glamour doit siffler la fin de la récréation et situer les uns et les autres sur cet enfant que Angela Lova dit avoir eu avec son fils DJ Arafat. En effet, pour qui connait Tina Glamour, elle ne se serait jamais tue sur une telle affaire concernant son fils.

Tina Glamour fait partie de ces mères très protectrices qui ne laissent rien passer surtout quant il s’agit de DJ Arafat. Dans un passé encore très récent, au détour d’une vidéo Live diffusée sur les réseaux sociaux, la mère d’Arafat a fait savoir à l’ensemble des fans de son fils que cela fait plus d’un an qu’elle n’a plus revu sa petite fille Rafna.

Une complicité de Buzz ?

Pas plus tard qu’une semaine, Tina Glamour est sortie de sa réserve pour exprimer son mécontentement contre une chaîne de télévision à qui elle reproche la non-diffusion des clips de son fils. Mieux encore, celle qui a pour habitude d’opiner sur les faits et gestes de sa belle fille, Carmen Sama n’a pas pu s’empêcher de réagir à l’apparition surprenante de la maman de Rafna dans le clip « Diarabi Néné Béna » du Prince de la kora, Sidiki Diabaté.

Ainsi donc, ce n’est pas pour une affaire d’enfant qui lierait son fils préféré, DJ Arafat à Angéla Lova que Tina Glamour sera indifférente. A cet effet, deux hypothèses se posent: soit Tina Glamour est complice de ce buzz de Angela Lova , soit elle fait ses enquêtes dans les coulisses avant d’éclairer l’opinion publique sur ce prétendu enfant que DJ Arafat n’a pas reconnu de son vivant.

Alors que cette affaire fait grand bruit sur la toile, Tina Glamour a fait une sortie médiatique le samedi dernier sans aborder le sujet. Dans sa vidéo, la mère du roi du coupé décalé a plutôt annoncé un concert pour le jeudi 12 juillet 2022 après avoir mis en garde ceux qui lient son fils, D Arafat à son frère Marc Zopo.