DJ Abdoul: le chanteur monte sur scène dans un cercueil, la toile sous le choc (photos)

DJ Abdoul, un artiste congolais bouscule la toile depuis plusieurs heures pour s’être affiché sur scène dans un cercueil.

Des images de l’arrivée sur scène d’un artiste congolais soulèvent des ouragans de réactions sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Et c’est Dj Abdoul, artiste chanteur, animateur et humoriste congolais qui a fait cette entrée “mortuaire” sur scène alors qu’il se produisait au Full Mix Festival à Kinshasa.

Comme il devrait s’y attendre, pour un fait qui sort de l’ordinaire, la scène a été capturée par des spectateurs qui ont publié plusieurs séquences sur les réseaux sociaux. Il n’en fallait pas plus pour que la toile s’enflamme.

Selon l’artiste, cette entrée jugée mortuaire devrait être perçue comme une résurrection musicale après un long moment d’absence sur scène. Mais sur la toile, les internautes, condamnent fermement ce geste de DJ Abdoul. Pour eux, c’est un rituel fait par l’artiste.

« … C’est pas avec tout on s’amuse, parce que, chez nous en Afrique le cercueil est sacré… mais hélas certains diront qu’ils sont chrétiens ou musulmans et on est étonné après … à éviter; Il va chanter quoi même et puis il effraie les gens comme ça”, peut-on lire entre autres en commentaire.

