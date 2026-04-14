Rock and Roll Hall of Fame: le légendaire musicien nigérian, Fela Kuti, intronisé

Icône de l’afrobeat, Fela Kuti devient le premier artiste africain à intégrer le Rock and Roll Hall of Fame, confirmant son héritage planétaire.

Une nouvelle page d’histoire s’écrit pour la musique africaine. Figure majeure de l’afrobeat, Fela Anikulapo-Kuti a été officiellement intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, une distinction prestigieuse qui consacre son influence mondiale. Le musicien nigérian est honoré dans la catégorie des « premières influences », une reconnaissance qui met en lumière son rôle déterminant dans l’évolution des sonorités contemporaines. Il rejoint ainsi un cercle restreint d’artistes ayant marqué durablement l’industrie musicale à l’échelle internationale.

Aux côtés de Fela, d’autres figures emblématiques ont été distinguées, parmi lesquelles Queen Latifah, MC Lyte, Gram Parsons ou encore Celia Cruz. Dans une autre catégorie, Sade Adu sera également mise à l’honneur pour sa contribution artistique. Les lauréats ont été révélés lors d’une émission spéciale diffusée aux États-Unis, après un vote réunissant plus d’un millier d’acteurs du monde musical, entre artistes, historiens et professionnels de l’industrie.

La cérémonie d’intronisation se tiendra le 14 novembre au Peacock Theatre, à Los Angeles, où l’héritage de Fela sera célébré devant un public international. Cette distinction vient couronner une année déjà historique pour l’artiste nigérian, récemment récompensé par un Grammy pour l’ensemble de sa carrière. Une double consécration qui confirme, une fois de plus, l’empreinte indélébile laissée par Fela sur la scène musicale mondiale.