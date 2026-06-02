Marlène Schaff quitte officiellement la Star Academy après quatre saisons

Marlène Schaff, répétitrice et professeure d’expression scénique emblématique de la Star Academy, a officiellement annoncé son départ du célèbre télécrochet de TF1, quatre ans après son arrivée lors du reboot de 2022. Cette décision survient à la veille du lancement d’une nouvelle saison, marquant une fin de collaboration pour l’une des figures pédagogiques les plus reconnues du programme. Connu pour son format exigeant et médiatisé, le show a vu Marlène Schaff s’imposer auprès des candidats, mais aussi au sein du public, renforçant ainsi la visibilité de ses projets personnels, notamment son spectacle très apprécié A Queen is Born .

Arrivée d’abord en soutien à la répétition des primes, aux côtés de Lucie Bernardoni, Marlène Schaff avait rapidement pris la place de professeure d’expression scénique. Son rôle consistait à accompagner les élèves dans le développement de leur présence et de leur communication sur scène, une étape cruciale pour leur évolution artistique dans cette compétition télévisée. Sur ces quatre éditions, elle a vu défiler de nombreux talents, la dernière saison ayant été remportée par Ambre. Toutefois, pressions du métier et réalités logistiques ont rendu cette collaboration de plus en plus difficile à poursuivre pour la professeure.

Les raisons de ce départ sont multiples, mêlant contraintes d’emploi du temps, projets personnels et expériences éprouvantes au sein de l’émission. Marlène Schaff explique notamment que la durée totale de tournage, qui s’étale sur près de quatre mois par an, impose une forte rigidité dans la gestion de son agenda. Une période pendant laquelle il est quasiment impossible pour elle de s’engager dans d’autres activités professionnelles ou artistiques.

Quatre mois de tournage de trop pour Marlène Schaff

Dans une interview accordée au Parisien, Marlène Schaff précise que le calendrier imposé par la Star Academy est particulièrement contraignant. Le tournage exige une présence quasi permanente, ce qui laisse peu de place à l’organisation de projets parallèles. La situation est aggravée par le ralentissement des activités dans le secteur du spectacle pendant l’été, entravant davantage ses possibilités de programmation et de tournée.

Cette saturation de son agenda a impacté son spectacle A Queen is Born, une création artistique à laquelle elle souhaite désormais consacrer plus de temps. Ce show, qui connaît un succès grandissant, représente une forme d’accomplissement personnel pour Marlène Schaff, qui ambitionne de le présenter dans différentes villes à travers une tournée. Le départ de la Star Academy est apparu dès lors comme une étape nécessaire pour mener à bien ce projet. Elle confie : « Si je voulais vraiment me donner la chance de faire ce dont je rêve depuis tant d’années, je n’avais pas le choix. Il fallait que je prenne mon courage à deux mains ».

Malgré cette décision, elle reconnaît que le programme a joué un rôle catalyseur dans la promotion de son spectacle, une forme de gratitude qui souligne la portée positive de cette collaboration, même si elle choisit de s’en éloigner. Ce choix mûrement réfléchi a été soupesé après une introspection à la fin de la dernière saison : « Quand la dernière saison s’est terminée, je me suis regardée dans le miroir et je me suis demandé : ‘Bon, qu’est-ce qu’on fait ?’ »

Une dernière saison de la Star Academy marquée par le harcèlement

Au-delà des contraintes logistiques et artistiques, Marlène Schaff revient également sur une facette plus difficile de son expérience : le harcèlement en ligne dont elle a été victime durant cette dernière saison. Elle décrit une atmosphère de « tribunal populaire », où elle a subi des accusations publiques sévères, des menaces de mort et des messages diffamatoires. Ce harcèlement numérique a profondément affecté son quotidien.

Ayant elle-même connu le harcèlement scolaire durant son enfance, elle relate avoir, par moments, ressenti un isolement similaire à celui d’autrefois. Cependant, elle précise que cette pression ne constitue pas la cause principale de son départ : « Jamais ces personnes n’auront mon abandon ou ma haine. Mais oui, ça a été une écharde ». La professeure ne ferme d’ailleurs pas la porte à un éventuel retour à la Star Academy, soulignant que rien n’est jamais définitif.

Concernant l’avenir immédiat, c’est sans Marlène Schaff que la production dirigée par Michael Goldman devra poursuivre l’aventure. À ce jour, TF1 n’a pas communiqué sur le nom de sa remplaçante ou de son remplaçant, laissant planer le suspense sur la composition de l’équipe pédagogique pour la saison à venir, attendue à l’automne 2026.