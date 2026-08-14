Aymeric Bonnery révèle les humiliations quotidiennes infligées par Guillaume Pley

Alors que Guillaume Pley, animateur radio et télévision bien connu du public français, est actuellement confronté à plusieurs accusations, d’anciens témoignages concernant son comportement professionnel refont surface sur les réseaux sociaux et dans les médias. Parmi ces révélations, les propos d’Aymeric Bonnery, animateur et ancien collègue de Guillaume Pley, attirent particulièrement l’attention. Ces déclarations, faites lors de son passage dans l’émission Touche pas à mon poste ! (TPMP), offrent un éclairage inédit sur les tensions qui auraient marqué ses relations au sein du monde médiatique.

À travers un témoignage vif et direct, Aymeric Bonnery décrit une ambiance de travail sous haute tension, où provocations et humiliations seraient monnaie courante. Le climat qu’il dépeint semble caractérisé par un chaos émotionnel constant, résultant d’un comportement destiné à déstabiliser ses collaborateurs. Selon lui, Guillaume Pley aurait utilisé des stratégies agressives, y compris devant des membres de la hiérarchie, en usant d’une pression psychologique considérable.

Aymeric Bonnery détaille un environnement professionnel marqué par la provocation et les humiliations

Lors de son intervention sur le plateau de Touche pas à mon poste !, Aymeric Bonnery n’a pas hésité à évoquer en détail les difficultés qu’il aurait rencontrées en travaillant aux côtés de Guillaume Pley. Il a notamment mis en avant le fait que l’animateur savait provoquer des réactions émotionnelles aigües, maîtrisant selon lui l’art de pousser ses collègues « à disjoncter » ou « péter les plombs » de manière calculée. Cette situation serait récurrente et propre à l’attitude de Guillaume Pley dans le cadre professionnel.

Aymeric Bonnery a illustré ces tensions par des exemples concrets, comme celui de la poignée de main sévère que Guillaume Pley aurait imposée devant des supérieurs, un geste apparemment symbolique visant à intimider ou affirmer une forme de dominance. Ce type d’attitude traduirait selon Bonnery un mode de fonctionnement où les rapports de force priment, avec pour conséquence un climat de travail toxique.

Le témoignage se poursuit avec une anecdote révélatrice, dans laquelle Guillaume Pley aurait téléphoné à Bonnery afin de lui annoncer une mauvaise plaisanterie dans son studio. Il lui aurait dit : « Je sais que tu récupères le studio dans 5 minutes, je vais mettre une boule puante dans ton studio. » Malgré les tentatives de Bonnery pour faire entendre les conséquences négatives d’un tel acte, selon lui, les provocations se seraient poursuivies, allant jusqu’à retrouver des déchets malodorants placés dans des poubelles du studio. Ce récit montre l’intensité des tensions entre les deux hommes et reflète un quotidien professionnel perturbé par des comportements jugés inappropriés.

Au-delà de son propre vécu, Aymeric Bonnery a également évoqué le cas d’une animatrice sur le point de débuter dans l’équipe, qui aurait été humiliée publiquement par Guillaume Pley. D’après lui, cette humiliation aurait été orchestrée dans le but de lui nuire indirectement. Il a aussi exprimé une interprétation du caractère de Guillaume Pley, le décrivant comme « pas très courageux » et particulièrement agressif envers les femmes, ce qui ajouterait une dimension supplémentaire à la nature des conflits qu’il aurait engendrés.

Ces témoignages s’inscrivent dans un contexte où plusieurs anciennes séquences et déclarations concernant Guillaume Pley rencontrent une nouvelle actualité, avec une résonance accrue à la lumière des accusations récentes. Les expériences partagées par des collaborateurs passés illustrent un univers professionnel tendu, soumis à des rapports de force et à des comportements difficiles. À ce jour, ces déclarations font surtout partie des diverses prises de parole qui nourrissent le débat et les discussions autour du profil et des pratiques de l’animateur.