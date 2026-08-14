Anne-Laure Sibon (Star Academy) : directrice d’un camping en Haute-Savoie à plus de 1600 euros la semaine

Anne-Laure Sibon, ancienne candidate emblématique de la saison 2 de la Star Academy, diffusée au début des années 2000, a opéré un virage professionnel notable en s’éloignant du monde de la musique pour embrasser une nouvelle carrière dans le secteur touristique. Aujourd’hui, elle dirige avec sa compagne un camping de renom en Haute-Savoie, situé au bord du lac Léman. L’établissement, baptisé La Pinède, bénéficie d’un cadre naturel privilégié et propose des prestations haut de gamme, attirant des vacanciers en quête de détente et d’authenticité. Ce changement de vie illustre un parcours professionnel atypique pour l’ex-académicienne devenue à présent gestionnaire d’un site touristique d’envergure.

Anne-Laure Sibon s’est illustrée dès ses débuts à la télévision grâce à sa participation à la Star Academy, une émission musicale lancée il y a 23 ans sur TF1. Depuis, elle a progressivement quitté les feux des projecteurs pour se consacrer à d’autres activités. Selon des révélations publiées par Purepeople, elle a repris la direction du camping La Pinède, situé à Excenevex, dans le département de la Haute-Savoie, à proximité immédiate de la frontière suisse et de Genève. Elle y exerce cette fonction aux côtés de sa compagne. La Pinède est installé dans un environnement naturel remarquable, offrant une immersion en pleine nature entre pins, chênes et la présence apaisante d’une rivière traversant le domaine.

Un site d’exception au bord du lac Léman

Le camping La Pinède bénéficie d’une superficie de 12,5 hectares sur lesquels s’étendent des zones d’hébergements variés ainsi que de multiples infrastructures dédiées au confort et aux loisirs des vacanciers. L’un des principaux atouts de ce camping réside dans son accès direct à une plage naturelle du lac Léman, l’un des plus grands lacs d’Europe, célèbre pour la beauté de ses paysages et sa proximité avec les massifs alpins.

Au sein du domaine, les vacanciers peuvent profiter d’une piscine chauffée, d’un espace spa, d’un restaurant sur place et d’un programme d’animations pour enfants et adultes. Un petit port aménagé permet en outre d’accueillir des bateaux à moteur, offrant ainsi la possibilité d’explorer le lac dans les meilleures conditions. Ce cadre idyllique s’adresse à une clientèle variée, qu’elle soit en quête de loisirs nautiques, de détente ou de séjours en pleine nature.

Les hébergements disponibles sur le site sont très diversifiés, allant de simples emplacements pour tentes et caravanes à des logements plus sophistiqués tels que roulottes, bungalows, chalets ou mobil-homes.

Une gamme tarifaire adaptée à différents profils de voyageurs

Le camping propose une large palette de tarifs pour s’adapter aux budgets variés des vacanciers. Pour un emplacement destiné généralement à deux personnes avec un véhicule, les prix fluctuent entre 25,50 et 39,60 euros la nuit, selon la saison. Cette option permet d’accéder à un logement simple, souvent choisi par les amateurs de camping traditionnel.

Les logements locatifs affichent une fourchette de prix plus large. Par exemple, un mobil-home d’une chambre est proposé entre 385 euros en basse saison et 700 euros durant la haute saison estivale. Les mobil-homes avec deux chambres voient leurs tarifs s’élever jusqu’à 1 085 euros par semaine, tandis que les modèles avec trois chambres varient entre 665 et 1 295 euros selon les moments de l’année.

Pour ceux recherchant un confort supérieur, La Pinède met aussi à disposition des hébergements premium équipés notamment de spas privatifs. Ces logements haut de gamme peuvent atteindre un prix de 1 645 euros la semaine en haute saison, offrant un niveau de prestations élargi pour répondre aux exigences des clients désireux de luxe et d’intimité.

En ce qui concerne les autres types d’hébergements, chalets, bungalows et roulottes sont disponibles avec des tarifs compris entre environ 308 et 1 380 euros la semaine, selon la période et le type de logement. Un mobil-home familial standard en juillet ou août se loue généralement entre 600 et 900 euros pour sept jours, tandis que les hébergements premium tournent autour de 1 000 euros la semaine, montant parfois au-delà pour les options les plus luxueuses.