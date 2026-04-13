Londres: Thomas Partey plaide non coupable de nouvelles accusations de viol

Convoqué ce lundi devant un tribunal londonien, Thomas Partey a rejeté de nouvelles accusations de viol. Une affaire extra-sportive lourde de conséquences, alors que sa carrière se poursuit en club et en sélection.

Le dossier judiciaire s’alourdit pour Thomas Partey. Le milieu de terrain ghanéen a comparu ce lundi devant une juridiction londonienne, où il a fermement contesté deux nouvelles accusations de viol portées à son encontre. Âgé de 32 ans, l’ancien joueur de Arsenal avait déjà nié plusieurs chefs d’accusation, incluant des faits présumés impliquant différentes plaignantes sur une période s’étendant entre 2021 et 2022. À ces éléments s’ajoute désormais une nouvelle procédure liée à une quatrième personne, pour des faits supposés remontant à la fin de l’année 2020.

Lors de son audience devant la Cour de la Couronne de Southwark, Partey a de nouveau plaidé non coupable, maintenant sa ligne de défense face à l’ensemble des accusations. L’affaire, particulièrement sensible, devrait être examinée plus en profondeur lors d’un procès annoncé pour le mois de novembre. Les faits reprochés remonteraient à son passage en Premier League, après son arrivée à Arsenal en 2020 en provenance de l’Atlético de Madrid pour un transfert estimé à 50 millions d’euros.

Depuis la fin de son contrat à Londres, le Ghanéen a relancé sa carrière du côté de Villarreal CF. Sous ses nouvelles couleurs, il a déjà enchaîné plusieurs apparitions, aussi bien en championnat qu’en Ligue des champions, tentant de retrouver de la continuité sur le terrain. Sur le plan international, la situation reste suivie de près. Malgré les procédures en cours, Partey demeure dans le groupe de la Ghana en vue de la Coupe du monde 2026, où les Black Stars croiseront notamment le fer avec le Panama, la Croatie et l’Angleterre.