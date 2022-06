Divorce Serey Dié: entre Aline et Josey, Camille Makosso fait son choix

Depuis le confessionnal de Serey Dié sur life week-end vendredi dernier où il a annoncé sa séparation avec sa femme Aline et sa vie de couple avec Josey, cette dernière essuie des critiques de toute part notamment sur les réseaux sociaux. Alors que les internautes penchent soit pour Josey, soit pour Aline, le révérend pasteur Camille Makosso a choisi son camp.

Josey et Aline ont fait le choux gras des réseaux sociaux, après ses relations sur sa vie conjugale. En effet, l’ancien footballeur ivoirien a confirmé qu’il est le père du deuxième enfant de la chanteuse ivoirienne Josey avec qui, il est en couple actuellement.

«J’ai deux enfant avec elle, le dernier est né le mois passé, un garçon, il est né le 20 du mois passé, Et oui, c’est ma compagne, je suis avec elle, par la grâce de Dieu tout se passe bien », a-t-il avoué. Dans son intervention, il a aussi confirmé sa séparation avec Aline, son désormais Ex femme. « C’est le moment ici pour moi de dire devant la camera, que, avec Aline, nous sommes mariés légalement, mais nous sommes physiquement séparés depuis un bon moment. Je vais épargner des détails », a -t-il déballé.

Camille Makosso choisit son camp

C’est cette séparation d’avec Aline qui semble être le pavé jeté dans la marre par Serey Dié. Pour des internautes, artistes et influenceurs, c’est Josey qui a a brisé le foyer d’Aline, mère de 5 autres enfants de Serey Dié. D’autres la traitent carrément de voleuse de mari. Mais Camille Makosso n’est pas de cet avis. Pour lui, Josey peut être une Tchizza mais pas une briseuse de mari.

« Que Josey a volé mari? La bible dit qui cherche trouve, Josey a cherché et elle a trouvé. Si l’autre est malheureux dans son foyer, il y a des tchiza dehors qui vont travailler dessus », a-t-il lâché dans un direct sur sa page Facebook. C’est pourquoi, il réconforte Josey et lui réitère son soutien indéfectible. « Ma fille , tu es un femme reine et la haine des gens ne retire en rien l’amour de tes fans. Tu es ma plus belle voix féminine de ce pays. un concert s’impose », a-t-il écrit.

Et pourtant, il y a environ un mois, à l’annonce de la naissance du deuxième enfant de Josey, Camille Makosso a été le premier à traiter la compagne de Serey Dié de « Tchiza à vie ».