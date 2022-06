Divorce Coco Emilia: Molare et Emma Lohoues jouent les médiateurs de Francis Mvemba

Francis Mvemba, l’ex mari de Coco Emilia est à Paris en France avec l’ivoirienne Emma Lohoues pour tenter une médiation capable de l’aider à recoller les morceaux avec sa femme Coco Emilia avec qui, il est en pleine procédure de divorce.

Environ un an après son mariage, Coco Emilia veut à tout prix divorcer d’avec Francis Mvemba. Alors que la première audience de leur divorce s’est ouverte le jeudi 16 juin 2022, Molare et Emma Lohoues jouent les médiateurs de Francis Mvemba en France. En effet, bien qu’il soit toujours sur la défensive, Francis Mvemba ne veut pas divorcer d’avec sa Coco Emilia.

Pour amener la jeune maman à revenir à sa décision, il a sollicité les médiation de Molare et Emma Lohoues. »Voici le beau des beaux. Tous les Camerounais, on est en train de faire réunion, on va reprendre notre sœur », a écrit Molare en légende d’une vidéo.

Coco Emilia au bord du gouffre

Après leur mariage coutumier en février 2021, Coco Emilia et Francis Mvemba ont fait leur mariage le samedi 10 avril 2021 à Yaoundé, au Cameroun. Quatre mois plus tard, Coco Emilia a accouché de leur fille Sophie July Émilia Mvemba, en août 2021. Mais leur mariage largement médiatisé n’a pas duré plus d’un an. Depuis janvier 2022, le couple est au bord du divorce.

« Nous sommes en instance de divorce. J’ai accepté de me marier avec lui parce que j’étais folle amoureuse. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Je pensais avoir trouvé mon prince charmant. L’homme que j’ai toujours recherché et puis je suis tombée enceinte. J’étais dans mon rêve, je pensais avoir trouvé tout ce que les femmes recherchent (…) nous avons la première audience en juin en France bien qu’il ne veut pas, mais c’est mieux pour nous deux et pour la petite. C’est moi qui ait demandé le divorce parce qu’on était en incompatibilité simplement. On ne se comprenait plus, je me suis rendue compte que ce n’était plus ce que je recherchais. Je m’étais juste trompée », a confié Coco Emilia sur life Tv en avril 2022.

Selon elle, son futur ex-mari lui a beaucoup fait souffrir. » Parce que je me suis mise beaucoup de personnes à dos. La première chose c’est parce que j’y ai cru… et puis j’ai bagarré contre ma famille, contre tout le monde, mon public et à un moment, se rendre compte que je me suis trompée sur toute la ligne, c’est blessant (…) J’en souffre encore aujourd’hui parce que c’est quelqu’un que j’ai aimé et je ne peux pas du jour au lendemain cracher sur cet amour et en même temps, on a un enfant (…) », a-t-elle expliqué en larmes.

Aujourd’hui, Coco Emilia ne veut plus rien entendre. La célèbre influenceuse camerounaise tient à son divorce d’avec l’homme d’affaire congolais Francis Mvemba. Pour elle, le divorce est le signe d’un soulagement après tant de souffrance aux côtés de l’homme qu’elle a, à tort ou à raison, tant aimé.