Discours de Patrice Talon sur l’état de la Nation: « de l’autosatisfaction » selon Alain Adihou

Le jeudi 8 Décembre, le président Patrice Talon a présenté à la Nation, les réalisations de son gouvernement au cours de l’année 2022. Un discours qualifié par l’ancien ministre Alain Adihou, d’autosatisfaction et de triomphalisme.

L’ancien ministre en charge de la relation avec les institutions sous le président Mathieu Kérékou et conseiller politique du parti force cauris pour un Bénin émergent, Alain Adihou , pour ne pas le nommer, s’est prononcé sur le discours délivré le 8 Décembre dernier par le président Patrice Talon devant la représentation nationale.

L’acteur politique voit dans le discours du chef de l’Etat, de l’autosuffisance. « Si je dois résumer en un seul mot ce que j’ai entendu, je dirais triomphalisme », a indiqué l’acteur politique. Selon lui, la prestation du président de la République montre encore, que le peuple, il s’en foutait. A l’en croire, c’est seulement ses amis, ses obligés qu’il a considéré dans son discours.

Sur la revalorisation du salaire des travailleurs qui fait objet selon Alain Adihou d’intenses communications, ce qui importe, ce n’est pas l’augmentation apportée au salaire des travailleurs mais la question est de savoir si cette augmentation correspond au coût de la vie.

« Augmenter le salaire, ça produit un effet sur 3 mois, 6 mois après c’est fini. On part d’un équilibre plus bas, d’un équilibre légèrement au-dessus et les mêmes difficultés reprennent« , a-t-il fait savoir.