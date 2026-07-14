Diplomatie: Romuald Wadagni en visite de travail à Addis-Abeba pour promouvoir l’industrialisation africaine

L e président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a effectué ce lundi 13 juillet 2026 une visite de travail à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Ce déplacement hautement stratégique a été marqué par des échanges de haut niveau axés sur les défis économiques du continent, l’industrialisation et le renforcement de la coopération bilatérale.

​Partage d’expérience au sommet sur l’industrialisation

​Accueilli à son arrivée à l’aéroport international Bole par le vice-Premier ministre éthiopien, Tiruneh Temesgen, le chef de l’État béninois a entamé son agenda par un entretien avec George Elombi, le président-directeur général d’Afreximbank. Cet échange constructif s’est tenu en prélude aux activités de la retraite stratégique de cette institution financière panafricaine majeure.

​En tant qu’invité d’honneur de ce rassemblement, Romuald Wadagni a pris une part active au panel inaugural, qui portait sur une problématique cruciale pour le continent : « Pourquoi les gouvernements échouent-ils encore à s’industrialiser ? ».

Devant un parterre de décideurs, le président béninois a partagé la trajectoire et l’expérience du Bénin en matière de transformation économique. Il a notamment mis en relief les réformes engagées par son administration, les conditions indispensables pour bâtir une industrialisation durable, ainsi que les obstacles structurels auxquels les nations africaines restent confrontées.

​Coopération bilatérale renforcée au Palais Menelik

​Le séjour du président de la République a également été couronné par une rencontre bilatérale importante au Palais Menelik, où il a été reçu en audience par le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Les deux dirigeants ont profité de ce tête-à-tête pour explorer de nouvelles perspectives de renforcement des relations diplomatiques et économiques entre le Bénin et l’Éthiopie, particulièrement dans des secteurs d’intérêt commun pour les deux pays.

​Au terme de cette journée particulièrement dense, placée sous le sceau de la diplomatie économique et du partenariat panafricain, le président Romuald Wadagni a regagné la capitale économique béninoise, Cotonou.