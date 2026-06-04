Diplomatie: point des échanges entre Romuald Wadagni et Faure Gnassingbé

À l’invitation de Son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, Président du Conseil de la République togolaise, le Président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a effectué, le 3 juin 2026, une visite d’amitié et de travail à Lomé.

Cette visite s’inscrit dans le prolongement des relations historiques d’amitié, de fraternité et de solidarité qui unissent le Bénin et le Togo. Elle traduit la volonté partagée des plus hautes autorités des deux pays de consolider leur partenariat stratégique au service du développement et du bien-être de leurs populations.

Au cours de leur entretien, les deux Chefs d’État ont échangé de manière approfondie sur des questions d’intérêt commun, aux plans bilatéral, régional, continental et international. À l’entame des discussions, le Président togolais a adressé ses chaleureuses félicitations à son homologue béninois pour sa récente élection à la magistrature suprême, tout en lui formulant ses vœux de plein succès dans l’accomplissement de sa mission au service du peuple béninois.

Les deux dirigeants se sont félicités de la qualité des liens séculaires de voisinage, de coexistence harmonieuse et de fraternité entre leurs peuples. Ils ont réaffirmé leur détermination à renforcer la coopération dans l’ensemble des domaines d’intérêt commun, en privilégiant le dialogue politique permanent comme instrument de concertation, de prévention des différends et de promotion de la paix, de la stabilité et de la confiance mutuelle.

Sur le plan économique, les Présidents Wadagni et Gnassingbé ont salué la progression constante des échanges commerciaux entre leurs deux pays. Ils ont convenu de poursuivre les efforts visant à renforcer les infrastructures de connectivité, à améliorer la fluidité des échanges transfrontaliers, à encourager les investissements privés et à développer les complémentarités économiques.

Les deux Chefs d’État ont également réaffirmé leur attachement aux idéaux d’intégration régionale portés par la CEDEAO. Ils se sont félicités des mesures prises en faveur de la libre circulation des personnes, des biens et des services, notamment la suppression des formalités de visa au profit des citoyens africains se rendant sur leurs territoires respectifs.

Enfin, sur les questions de défense et de sécurité, les deux dirigeants ont exprimé leur vive préoccupation face à la persistance et à l’expansion des menaces terroristes, de l’extrémisme violent et de la criminalité transfrontalière organisée dans la sous-région ouest-africaine. Ils ont réaffirmé leur détermination à renforcer davantage la coopération sécuritaire pour faire face efficacement à ces défis communs.

Cette visite marque ainsi une nouvelle étape dans le raffermissement des relations bénino-togolaises, fondées sur la confiance, la solidarité et une vision partagée de la stabilité et du développement régional.