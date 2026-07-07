Diplomatie: point de la visite de Romuald Wadagni à Nouakchott

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a effectué ce lundi 6 juillet 2026 une visite d’amitié et de travail à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, à l’invitation de son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Au cours de leur tête-à-tête, les deux chefs d’État ont passé en revue l’état de la coopération bilatérale et ont réaffirmé leur ferme volonté de lui donner un nouvel élan. Les discussions se sont concentrées sur plusieurs secteurs clés et enjeux stratégiques, notamment la coopération économique, la connectivité, la sécurité ainsi que l’intégration régionale.

​Afin de bâtir un partenariat plus solide au bénéfice direct de leurs peuples respectifs, les deux parties ont convenu de maintenir et de poursuivre ce dialogue de haut niveau. Cette démarche vise également à mener une action concertée en faveur de la paix, de la stabilité et du développement sur l’ensemble du continent africain.

Au terme de cette mission officielle, le président béninois a formellement exprimé sa profonde reconnaissance envers son homologue et le peuple mauritanien pour l’accueil chaleureux et la fraternité manifestés durant son séjour.

​Cette escale à Nouakchott s’inscrit dans le cadre d’un vaste déploiement diplomatique mené par le chef de l’État béninois. Pour rappel, Romuald Wadagni s’est déjà rendu dans plusieurs pays de la sous-région, à savoir le Nigeria, le Niger, le Mali, le Togo et la Guinée-Bissau. À travers ces déplacements successifs, le président s’est donné pour mission prioritaire de relancer le dialogue sous-régional et de renforcer de manière significative la coopération bilatérale entre Cotonou et les autres capitales ouest-africaines.