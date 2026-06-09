Diplomatie: les priorités au cœur du voyage de Wadagni au Sénégal, au Mali et en Guinée-Bissau

​Un communiqué officiel de la Présidence de la République du Bénin annonce une tournée diplomatique du Chef de l’État, Monsieur Romuald WADAGNI, à compter de ce mardi 9 juin 2026. Ce voyage officiel le conduira successivement dans trois pays clés de la sous-région, à savoir le Sénégal, le Mali et la Guinée-Bissau.

Au-delà du protocole, ce déplacement stratégique selon le communiqué de la présidence de la République répond à des impératifs économiques, monétaires et sécuritaires profondément interconnectés.

​La première motivation de cette tournée repose sur l’appartenance partagée à l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine. Le Sénégal, le Mali, la Guinée-Bissau et le Bénin partagent non seulement une même monnaie, mais dépendent également des orientations de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest. Dans un contexte économique mondial en pleine mutation, les discussions avec les plus hautes autorités de ces nations visent d’une part à fluidifier les échanges commerciaux au sein de l’espace communautaire, et d’autre part à harmoniser les perspectives de coopération pour faire face collectivement aux chocs inflationnistes tout en stimulant la croissance régionale.

​Le Défi de la Sécurité Régionale

​L’Afrique de l’Ouest traverse une période charnière sur le plan sécuritaire, marquée par des défis asymétriques et transfrontaliers. Le choix des pays visités, notamment le Mali, revêt une importance capitale. À travers cet angle sécuritaire, le Bénin affiche sa ferme volonté de maintenir des canaux de dialogue permanent avec les pays du Sahel et de la côte. L’objectif est de coordonner plus efficacement la lutte contre l’instabilité et de partager des approches stratégiques communes, car la sécurité des pays de l’hinterland demeure intimement liée à celle des États côtiers.

​Au-delà des accords strictement institutionnels, la présidence béninoise insiste particulièrement sur le renforcement de la solidarité entre les peuples ouest-africains. Ce déplacement ambitionne de réaffirmer la proximité culturelle et historique qui unit ces différentes nations, garantissant ainsi que l’intégration économique se traduise par des bénéfices tangibles et une meilleure cohésion pour les populations locales.