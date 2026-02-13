Diplomatie: le Bénin salue son élection au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine

Le gouvernement de la République du Bénin a réagi avec satisfaction à son élection comme membre du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine pour la période 2026-2028.

Cette décision, intervenue lors de la 48ᵉ session ordinaire du Conseil exécutif de l’organisation panafricaine à Addis-Abeba, en Éthiopie, est perçue comme une reconnaissance de l’engagement continu de Cotonou en faveur de la paix et de la sécurité sur le continent.

Aux côtés du Bénin, plusieurs autres États ont été élus pour siéger au sein de l’organe décisionnel principal de l’Union africaine en matière de paix et de sécurité. Il s’agit notamment de Lesotho, le Gabon, le Maroc, la Somalie et l’Afrique du Sud. Cette nouvelle configuration entrera en vigueur à partir du 1ᵉʳ avril 2026 pour un mandat de deux ans.



Dans un communiqué publié à l’issue du vote, le ministère béninois des Affaires étrangères a exprimé sa profonde gratitude envers les États membres de l’Union africaine pour la confiance accordée, en soulignant que cette élection consacre l’investissement constant du Bénin dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique.

