Dijon: en convalescence, Saturnin Allagbé poursuit sa remise en forme

Éloigné des terrains depuis sa blessure à la tête lors de la 29è journée, Saturnin Allagbé enchaîne sans relâche les séances d’entraînement afin de revenir au meilleur de sa forme.

Le gardien de but, Saturnin Allagbé, effectue son retour après avoir subi une interruption lors de la 29ème journée de la Ligue 2. Ce dernier avait alors été victime d’un coup à la tête de la part de Paul Joly lors d’une défaite 2-1 face à Caen. Incapable de poursuivre le jeu, il a été remplacé par Baptiste Reynet après un arrêt de jeu de plusieurs minutes. Bien que le diagnostic ultérieur n’ait pas été effrayant pour le Béninois, une commotion cérébrale a été révélée, écartant ainsi Saturnin Allagbé des terrains pour quelques jours.

Depuis, il a effectué son retour au sein du groupe dijonnais lors du week-end dernier, à l’occasion d’un match nul 2-2 sur la pelouse de Quevilly-Rouen, qu’il a suivi depuis le banc de touche. Pour espérer reprendre sa place dans les cages du DFCO, il travaille avec acharnement.

Ce mardi, Saturnin Allagbé a publié une vidéo de sa séance d’entraînement sur sa page Facebook accompagnée, de la légende suivante : « Encore et toujours, Back to back ». La vidéo montre le gardien de but béninois en train de travailler ses interventions et ses arrêts sur les frappes. Cette détermination du joueur à rester compétitif afin d’aider Dijon, qui est sous la menace d’une relégation, à se maintenir en Ligue 2, est louable.

