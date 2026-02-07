Diffusion TV JS Kabylie – Al Ahly en LDC CAF (J5)

Samedi 7 février 2026, la JS Kabylie accueille Al Ahly au Stade Hocine Aït Ahmed de Tizi Ouzou, pour la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Le coup d’envoi est fixé à 19h GMT et la rencontre sera retransmise sur plusieurs chaînes internationales.

Dans un groupe B où chaque point compte, les Kabyles n’ont plus le droit à l’erreur : lanterne rouge du groupe avec seulement deux unités après quatre rencontres, ils doivent impérativement s’imposer pour garder un espoir de qualification. Une nouvelle déconvenue face au leader égyptien condamnerait quasiment l’équipe avant la dernière journée.

Après la lourde défaite subie au Caire (4-1), l’effectif dirigé par Josef Zinnbauer cherchera une réaction d’orgueil devant son public afin de relancer ses ambitions continentales. De leur côté, les Égyptiens, restés invaincus et leaders avec huit points, se déplacent à Tizi Ouzou avec l’intention de sécuriser définitivement leur place en quarts.

Diffusion et accès au match