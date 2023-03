« Dieu m’a humilié,… J’ai voulu me suicider parce que… », Rabby Slo évoque son séjour aux Etats-Unis

De retour au Bénin il y a environ un mois, le chanteur béninois Rabby Slo a fait des révélations sur sa vie aux Etats-Unis où il a failli se suicider en raison de nombreuses difficultés qu’il a du rencontrer alors qu’il était très loin de son pays et surtout de ses proches.

Dans un entretien accordé à l’émission matinale de la Radio nationale, Rabby Slo qui a fait plus de 19 ans aux USA s’est prononcé su sa carrière et les circonstances de son départ pour les États-Unis. Selon lui, l’Eldorado est une autre réalité.

D’après lui, une somme de 33 millions lui était promis pour un projet avec Claudy Siar. « Quand je suis parti, ils ont dit Rabby Slo, c’est un artiste béninois et ils ont tué le projet. J’ai été traumatisé, la dépression s’y est mêlée. Voyez, vous-mêmes : c’est un enfant de zémidjan, le gars qui mangeait à peine une fois en une journée, qui a un rêve, qui a travaillé dur jusqu’à ce que l’opportunité de sa vie est arrivée et tout tombe à l’eau« , se désole l’artiste.

C’est ainsi que l’artiste a décidé d’aller se chercher dans l’Eldorado. « Et c’est comme ça j’ai décidé de partir. Parce que j’ai compris que personne ne me comprenait et ce n’est que l’une des raisons de mon départ. Et une fois arrivé là-bas, ce sont d’autres réalités encore. J’ai repris ma vie à zéro, je ne comprenais pas la langue, je dois m’adapter, ça a été très difficile», a confié Wilfried Hounwanou avant d’annoncer la dépression dont il a été victime.

« Dieu m’a humilié … »

« Pendant la 4è année, j’ai voulu me suicider parce que la dépression était à son comble. Dieu m’a humilié d’une certaine façon parce que je ne pouvais pas travailler. Ici, les gens ne savaient pas que j’ai eu une vie très difficile là-bas. Je vous dis que j’ai même cherché billet d’avion pour rentrer, je n’ai pas pu l’obtenir. Mais face à tout ça, quand je pense à mes frères et ma maman Blandine, ça me donne la force d’aller de l’avant. Je voudrais que ma vie serve d’exemple pour les gens. Je vais passer plus de temps ici désormais qu’aux Etats-Unis », a ajouté l’interprète de la chanson « Djogbé ».

Wilfried Hounwanou alias Rabby Slo est auteur de cinq albums dont « Enagnon » sorti en 1998, « Djogbé » en 2000, « Mahu Mahu » en 2001, « Sèhouè » en 2003, et le tout dernier « EP Afro Tchink afrotchink ». Rabby Slow a immigré aux États-Unis depuis 2004 et résidait à New York. C’est un retour définitif qu’il a effectué le dimanche 5 février. L’artiste sera concert live le samedi 11 mars 2023 à Majestic de Cotonou.