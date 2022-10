Diego Simeone: « on est en train de retrouver le Griezmann qui était parti »

En conférence de presse ce dimanche, après la victoire de l’Atletico Madrid sur la pelouse du Real Bétis (1-2), l’entraîneur des Colchoneros Diego Simeone a encensé Antoine Griezmann qui retourne un niveau impressionnant ces dernières semaines.

Avec son avenir désormais réglé (il a été définitivement transféré à l’Atletico Madrid en provenance du FC Barcelone), Antoine Griezmann semble libéré. Après un début de saison poussif, cantonné à un rôle de remplaçant, l’attaquant français est redevenu ces dernières semaines un cadre incontestable des Colchoneros. Ce dimanche, Grizou a inscrit un doublé pour permettre à son équipe de décrocher une victoire importante sur la pelouse du Real Bétis, lors de la 11è journée de Liga.

Un retour en forme qui fait le bonheur du coach des Matelassiers, Diego Simeone. « Je suis très heureux pour lui. Il a fait un gros travail pour rester à l’Atlético de Madrid, parce qu’il veut être à l’Atlético. Quand quelqu’un est là où il veut être, c’est unique. On dirait que l’on est en train de retrouver le Griezmann qui était parti. Celui d’avant, celui de six mois avant son départ. On revoit le Griezmann que l’on avait eu. Un leader sur le terrain, qui trouve sa place, qui comprend ses coéquipiers et que ses coéquipiers comprennent. Cela lui procure de bonnes sensations », a déclaré le Cholo en conférence de presse d’après-match.

S’il continue sur cette lancée, Antoine Griezmann va certainement porter l’Atletico Madrid vers le top 3 du championnat espagnol. Sa forme actuelle est également de bons augures pour la France, a quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2022, prévu au Qatar le 20 novembre prochain. Annoncé comme favori à leur propre succession, les Bleus pourront compter sur la meilleure version de Griezmann. Pour rappel, la France évoluera dans le groupe D en compagnie de l’Australie, de la Tunisie et du Danemark.