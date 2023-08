Diego Simeone: « J’adorerais que Mbappé vienne au Real Madrid »

Dans un long entretien accordé à AS, Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atletico Madrid, a évoqué la possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et le technicien argentin n’appréhende pas du tout la chose.

Dans une guerre ouverte avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait quitter le club cet été. Si le joueur affirme vouloir rester à Paris lors du prochain exercice, son club met tout en œuvre pour le faire partir cet été. Récemment, la direction parisienne a même reçu et accepté une offre de Al Hilal pour son joueur, mais ce dernier a dit non au club saoudien. Le natif de Bondy ne souhaiterait rejoindre que le Real Madrid.

Une possible arrivée qui enflamme déjà l’Espagne. Et les adversaires du Real Madrid sont régulièrement interrogés sur le sujet. Après Joan Laporta, président du FC Barcelone, c’est au tour de l’entraîneur de l’autre club de Madrid, l’Atletico, de donner son avis sur la question. Et l’Argentin affirme qu’il serait très heureux que le natif de Bondy signe chez les Merengue.

« J’adorerais, ce serait extraordinaire pour la Liga, pour qu’elle reste l’une des meilleures. Tous les footballeurs qui viennent en Espagne sont un coup de pouce. Le Real n’a aucun problème économique pour se le permettre. Si ce n’est pas cette année, l’année suivante, nous serons en concurrence avec lui.« , a laché el Cholo, relayé par Real France.

Simone ne s’inquiète pas non plus que Mbappé rende plus difficiles les confrontations contre le Real Madrid. « Ça dépend de la façon dont on voit les choses. Nous avons gagné un championnat contre Messi, Iniesta, Alexis, Xavi, Busquets… Ronaldo, Bale, Benzema… C’est du football, pas des noms.« , assure-t-il.

