Diego Maradona ou Lionel Messi: Gabriel Batistuta a tranché

L’ancienne gloire argentine Gabriel Batistuta a tranché dans l’éternel débat entre Lionel Messi et Diego Maradona, désignant ce dernier comme le plus grand des deux. Invité du podcast de Rio Ferdinand, l’ancien attaquant de l’Albiceleste a été interrogé sur cette comparaison qui divise les amateurs de football depuis des années. Ancien coéquipier de Maradona en sélection argentine, Batistuta a mis en avant le charisme et l’impact unique de l’icône des années 1980.