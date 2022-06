Didier Zokora : ces 05 choses dont le vrai amour de l’ex footballeur que vous ignorez peut-être

Invité sur Life TV vendredi dernier, l’ancien international ivoirien Didier Zokara a fait des révélations croustillantes notamment sur cinq choses qu’il n’a jamais dites sur sa vie privée.

Didier Zokora ne s’y attendait certainement pas mais il a été confronté sur life Week-end à des secrets qu’il n’a jamais révélés. Il s’agit de 05 choses révélées au grand jour par les animatrices de Life Week-end.

1- Du riz couché avec du piment en poudre

Du riz couché avec du piment en poudre : C’est un met que Didier Zokora consommait dans son enfance. « ça me rappelle mon enfance dans le grand marché, Maman qui était enseignante, avec ses maigres moyens, chaque jour à 16h on prend ça (Du riz couché avec du piment en poudre ndlr) avec beaucoup d’eau », a révélé l’ancien footballeur ivoirien. Mais il rassure que ça n’a pas duré très longtemps parce qu’il a eu la chance d’aller en Europe.

« Après mon premier contrat, j’ai dit « Maman, on va à Angré? Elle me dit non, mon fils, laisse moi m’habituer à la richesse d’abord, on va habiter au quartier blindé, Et au fur et à mesure, elle a évolué jusqu’à présent », a-t-il rassuré. Mais en ce qui concerne, le riz couché avec du piment en poudre, Zokora n’en prend plus comme avant. « C’est mort, mais quand je pars au village, ça m’arrive souvent d’en prendre avec de la banane braisée et des arachides », dit-t-il en confiant que ça lui rappelle son enfance.

2 – Fabiola, son premier amour

Fabiola est le premier amour de Didier Zokora et jusqu’à présent, l’ancien footballeur n’a pas oublié cette ex qui l’a beaucoup marqué. « Quand j’étais plus jeune, elle m’a flashé beaucoup, c’est la première fille qui m’a tapé à l’œil, j’étais jeune, c’est une fille qui m’a beaucoup marqué.

3- La mort tragique de son frère Amondo

Didier Zokora a été très affecté par la mort de son frère avec qui, il était allé à la plage au moment du drame. « C’est une histoire malheureuse, c’est la vie, il jouait avec nous à l’académie. La vague nous a emporté nous tous. Le destin a fait que lui, il est resté. Moi j’étais là, je ne pouvais pas réagir. Après une heure, son corps est revenu et j’ai vu. », a-t-il raconté. A l’en croire, le plus dur a été la douleur de sa mère.

« Mais au retour en rentrant à la maison, qu’est-ce que je vais dire à maman. ? Quand elle m’a vu arriver tout seul, elle a compris qu’il avait un drame », a-t-il confié. Pour Didier Zokora, Dieu lui a fait grâce en lui donnant des jumeaux, une fille et un garçon. « Mon garçon s’appelle Amondo en hommage à mon petit frère, ça m’a rendu fort, car sur le terrain, je jouais pour lui », a-t-il ajouté.

4- Didier Zokora et les chiens

4- Didier Zokora a vécu une mésaventure avec un chien en pleine nuit il y a des années. En effet, un jour, alors qu’il sortait avec ses amis, il a été pourchassé par un chien surexcité. Mais au lieu de s’enfuir, Didier Zokora a pris le sens inverse pour se cacher dans la maison du chien. « Ayant peur du chien, je vais chez lui à la maison, pour qu’il me reçoit bien comme un ami », a-t-il expliqué avant de rassurer qu’après cette mésaventure, il a commencé par aimer les chiens. « j’ai deux labradors, ça m’a marqué positivement », a-t-il indiqué.

5- négligeant et naïf ?

D’après les révélations, Didier Zokora est négligeant parce qu’il a des appartements un peu partout, notamment deux à Paris qu’il a abandonnés sans jamais réclamer les loyers. Mais Didier Zokora trouve que ce n’est pas de la négligence. « Je remets toujours les choses à demain . J’ai eu la chance de rencontrer un avocat qui m’a pris mon premier appartement en France. Je n’ai pas le temps pour aller vérifier comment ça se passe mais c’est toujours pour moi », a-t-il clarifié.

En ce qui concerne la naïveté, Didier Zokora a eu beaucoup de faux amis dans une période de sa vie où tout allait très bien. Ces derniers ont profité de sa gentillesse car Didier Zokora pouvait donner sa carte bancaire à ses amis et ils en faisaient ce qu’il voulait.

Interrogé sur cette naïveté, Didier Zokora ne s’y reconnait pas. Il pense plutôt avoir fait une œuvre utile. « Ce n’est pas être naïf, c’est parce que je suis humain. Vivre , c’est un art, et j’aime faire plaisir, partager. Tant que je peux aider un ami, je le ferai. Aujourd’hui, je pense que je vais le faire avec modération », a-t-il reconnu. Il poursuit qu’avec l’âge, certains amis ont quitté sa vie parce qu’il a pris conscience de beaucoup de chose. « Mais mon côté humain, on ne peut pas m’enlever ça », a-t-il insisté.

Dans cet entretien, Didier Zokora est revenu sur ses histoires d’amours, le nombre d’enfants qu’il a et surtout la réaction de sa mère, quand il a décidé d’abandonner l’école pour le football.