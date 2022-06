Didier Drogba amoureux : l’ex footballeur assume sa relation avec Gabrielle Lemaire (photos)

L’ancien footballeur et candidat malheureux à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, Didier Drogba assume sa relation avec sa compagne Gabrielle Lemaire. C’est sans aucun doute ce qui explique l’implication très remarquée de cette dernière à ses côtés dans le cadre de l’organisation de son élection à la présidence de la FIF.

Depuis son divorce avec sa femme, Lalla Diakité, Didier Drogba assume sa relation amoureuse avec Gabrielle Lemaire. C’est d’ailleurs avec cette dernière qu’il digère sa défaite à l’élection de la présidence de la FiF. En effet, avant , pendant et après l’élection, Gabrielle Lemaire a été un soutien indéfectible de Didier Drogba.

Déjà à l’occasion du lancement de la campagne de l’ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, elle était aux côtés de Didier Drogba à la salle des fêtes de l’Hôtel Ivoire d’Abidjan pour s’assurer de la bonne organisation de la cérémonie.

Gabrielle Lemaire a aussi effectué le déplacement sur Yamoussoukro le samedi 23 avril, jour de l’assemblée générale électorale de la FiF. »Je suis confiante parce qu’on a déjà gagné, puisqu’on a déjà fait bouger les choses. On a dit notre vérité, le monde entier nous regarde, la Côte d’Ivoire nous regarde, le peuple nous soutient. Les acteurs principaux nous soutiennent. Maintenant, on ira dignement à cette élection, sans regarder les soubresauts qui sont intervenus pendant la campagne. On est confiant, je suis très fière du candidat, je suis fière de lui et que Dieu facilite », avait déclaré Gabrielle Lemaire dans un entretien accordé à Copa Barry.

Mais Didier Drogba a perdu les élections au premier tour. Visiblement, c’est un échec qui n’a rien changé à leur relation, car l’amoureux de Gabrielle Lemaire profite bien de sa présence. Depuis quelques jours, une photo publiée par la nouvelle compagne de Didier Drogba affole la toile.

Les internautes saluent la clairvoyance de Didier Drogba qui assume sa relation avec sa compagne Gabrielle Lemaire malgré son très médiatisé divorce avec Lalla Diakité en 2021.