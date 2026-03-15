Didier de L’amour est dans le pré a retrouvé l’amour

Didier , éleveur de vaches dans l’Aveyron et figure populaire de la saison 14 de L’amour est dans le pré, apparaît désormais en couple avec une femme prénommée Gisèle, révèle un reportage de Neo Media. Après une séparation médiatisée et des années de difficultés financières, le candidat qui avait fait sensation par son naturel et son accent a trouvé une nouvelle relation avec une femme originaire de Charente-Maritime.

Entré dans l’émission à 56 ans, Didier avait expliqué n’avoir « jamais connu l’amour » avant sa participation. Sa franchise et son humour avaient rapidement fait de lui l’un des favoris du public, selon la production, et l’une des figures les plus sollicitées de cette édition.

Durant le bilan de l’émission, il avait posé un genou à terre pour demander la main d’Isabelle, une factrice âgée de 54 ans. Le couple s’est ensuite séparé et Didier a traversé des périodes difficiles sur le plan personnel et matériel, vivant notamment dans une maison sans chauffage ni isolation, d’après les informations publiées.

Rencontre, échanges et rapprochement : le récit de leur histoire

Selon le reportage de Neo Media, la relation entre Didier et Gisèle a débuté à distance, autour d’une télévision et de conversations prolongées. C’est Gisèle qui a d’abord remarqué Didier à l’écran : « Quand il est passé à la télé, c’est vrai, j’ai eu un coup de cœur », confie-t-elle dans le reportage.

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Les deux protagonistes ont ensuite entretenu de longs échanges téléphoniques. « On a passé quelques mois à se parler au téléphone le soir, des heures, des heures », relate Didier, décrivant la fréquence et la durée des conversations entre l’Aveyron et la Charente-Maritime.

Le rapprochement s’est concrétisé lorsqu’elle a décidé de se déplacer en voiture partagée. « Elle a dit : ‘je descends en BlaBlaCar’. J’ai été la chercher, depuis elle est là », raconte Didier, qui évoque ce déplacement comme un tournant dans leur histoire.

Le couple apparaît désormais ensemble dans le reportage, main dans la main, et Didier se montre visiblement ému par cette nouvelle présence à ses côtés. Le quotidien s’est installé après la période d’éloignement et d’épreuves décrite par l’ancien candidat.

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Dans le reportage, Didier décrit Gisèle avec des mots simples et affectueux : « Elle est gentille, protectrice, elle est bonne cuisinière. Elle m’apporte le café. Elle m’a fait oublier le café froid », rapporte-t-il en souriant.

Gisèle, de son côté, souligne la volonté de préserver la vie privée et la dignité de son compagnon face à certains comportements de fans. « Didier n’est pas une star. Didier est une personne comme vous et moi », déclare-t-elle en dénonçant des attitudes jugées trop envahissantes de la part de certains admirateurs.

Didier qualifie leur relation d’amour durable en employant l’expression « le dernier amour éternel », citée dans le reportage de Neo Media, qui documente leur rapprochement après des années marquées par des difficultés personnelles et matérielles.