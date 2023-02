Didi Stone: confusion autour de l’origine d’une voiture de la fille de Koffi Olomidé

Sommée de rendre la voiture que son père Koffi Olomidé lui a offerte en septembre 2022, Didi Stone la fille de Koffi Olomidé banalise le sujet en semant la confusion sur l’origine de cette voiture.

Didi Stone, la fille du célèbre artiste de rumba congolaise Koffi Olomidé, est invitée par un internaute à rendre la voiture que son père lui a offerte il y a quelques mois. La jeune femme avait dévoilé la vidéo de la Mercedes rutilante sur Youtube et plusieurs autres réseaux sociaux en indiquant que c’était un cadeau de son père.

« Il faut rendre la voiture à ce monsieur que tu ne respectes plus… Celui qui est censé être ton papa », a lancé un internaute qui semble choqué par la brouille très médiatisée entre Didi Stone et son père. Mais pour le mannequin, il n’en est pas question. « Mdr, une voiture où j’ai mis mes 40.000 euros ?’’. 40.000 euros, ce sont plus de 26 millions de FCFA », a-t-elle répliqué.

Une réaction qui laisse croire que Didi se serait fait offrir la voiture elle-même et non son père. La brouille entre Koffi et et sa fille Didi est née de la réconciliation de l’artiste avec l’une de ses filles et sa prétendue liaison avec une femme identifiée comme Cyndi Le cœur.