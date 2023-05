Didi B: voici la somme colossale que gagne le rappeur ivoirien par semaine

- Publicité-

Le rappeur ivoirien, Didi B a fait sensation sur Twitter ces dernières heures. Au cours d’une conversation entre fans où des comparaisons ont été établies avec d’autres rappeurs ivoiriens, Didi B a décidé d’intervenir en révélant publiquement ses revenus hebdomadaires.

Dans une récente interview diffusée sur la toile, la rappeuse ivoirienne DRE-A, a mentionné qu’elle gagne mensuellement une rémunération située entre 3 et 4 millions de FCFA. Répandue telle une trainée de poudre, cette déclaration de la rappeuse a suscité une avalanche de réactions. Dans le lot, un internaute qui s’est montré sceptique à cette déclaration a écrit en commentaire que même Didi B et Suspect 95 ne touchent pas cette somme.

Très vite, ce commentaire a incité Didi B à sortir du silence et à révéler son véritable statut financier. Dans sa réponse, l’ancien leader du groupe Kiff no Beat a clairement indiqué qu’il gagne bien plus que cela en une seule semaine. « Je gagne bien plus que ça par semaine« , a-t-il écrit.

- Publicité-

L’affirmation audacieuse de Didi B concernant sa rémunération hebdomadaire impressionnante a immédiatement captivé l’attention et provoqué des réactions vives parmi les internautes. Certains d’entre eux ont accusé le rappeur d’égoïste, remettant en question la nécessité de divulguer de telles informations sur les réseaux sociaux.

Articles similaires