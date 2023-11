Didi B: le rappeur remporte le prestigieux Primud d’or 2023

- Publicité-

L’artiste ivoirien Didi B a remporté le prestigieux Primud d’Or 2023 lors d’une cérémonie de distinction dans la nuit du dimanche 19 novembre 2023.

Le rappeur Didi B vient de remporter pour la première fois de sa carrière le Primud d’Or 2023. Une bonne nouvelle pour Didi B qui a marqué l’année 2023 par son talent et son engagement dans le monde de la musique.

Mieux, cette victoire constitue un événement important dans l’histoire du rap en Côte d’Ivoire, car c’est la deuxième fois consécutive qu’un rappeur remporte ce prestigieux trophée. Didi B a ainsi su conquérir le public et les jurés par sa performance exceptionnelle.

Après avoir reçu le Primud d’Or, Didi B a tenu à exprimer sa gratitude en dédiant cette victoire à son groupe Kiff No Beat et à la jeunesse ivoirienne. Il a souligné l’importance de la qualité dans la musique et remercié l’organisateur Molare pour cette soirée mémorable.

- Publicité-

« Cette année, la jeunesse s’est battue pour offrir de la qualité. Merci à Molare pour l’organisation de ce Primud. Ce trophée, ce n’est pas pour moi seul. C’est pour toute mon équipe. Je le dédie à toute la jeunesse, et surtout, au groupe Kiff No Beat. C’est de là que tout a commencé. Je remercie également tous ceux qui nous ont soutenus à l’époque. C’est notre première victoire, c’est la victoire du rap ivoire », a confié le rappeur.

Cette victoire revêt une signification particulière pour Didi B, qui était déjà nominé l’année précédente mais avait dû céder la victoire à KS Bloom. Suite à cette défaite, Didi B avait sorti un morceau intitulé « 2023 » dans lequel il exprimait ses espoirs pour l’avenir. Ces souhaits se sont réalisés avec cette victoire, qui est ainsi un symbole de réussite et de reconnaissance pour le rap ivoirien.

Cette première victoire de Didi B avec le Primud d’Or illustre son parcours, son talent et le travail acharné nécessaires qu’il fait pour s’imposer dans le monde de la musique.