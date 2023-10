Diana Bouli: entre regrets et tristesse, l’influenceuse présente ses excuses aux camerounais

- Publicité-

L’influenceuse camerounaise Diana Bouli a récemment présenté ses excuses au peuple camerounais après avoir quitté son pays de manière maladroite pour la Côte d’Ivoire. Son geste témoigne de sa prise de conscience et de sa volonté de rectifier ses erreurs.

Dans une lettre ouverte partagée sur sa page Facebook, l’influenceuse camerounaise Diana Bouli s’est remise en question et a présenté ses excuses au peuple camerounais. Ayant vécu en Côte d’Ivoire depuis quelques mois, elle reconnaît avoir attaqué son pays d’origine de manière maladroite, ce qui a été perçu comme une trahison par de nombreux internautes au Cameroun.

« Je suis assise et je ressens le besoin de vous parler à cœur ouvert. Rassurez-vous, jusqu’ici, les décisions que j’ai prises pour ma vie et mon lieu de résidence tournent à mon avantage », écrit Diana Bouli.

Diana Bouli entre regrets et manque d’amour

Malgré ses regrets, Diana Bouli reste ferme quant aux choix qu’elle a faits concernant sa vie et son lieu de résidence. Elle affirme que jusqu’à présent, ces décisions se sont révélées bénéfiques pour elle.

« Je ne regrette rien de ces choix, si ce n’est ce que je m’apprête à vous partager aujourd’hui avec toute la sincérité possible, et un état tout à fait paisible intérieurement, dans le but que rien ne soit pris à légère ou mal exprimé’’, a-t-elle souligné.

Néanmoins, consciente de l’impact de ses actions, elle tient à partager ses sincères excuses avec le peuple camerounais afin d’éviter toute mauvaise interprétation ou légèreté dans ses propos.

« Je n’ai pas beaucoup connu l’amour…

Dans sa lettre, Diana Bouli explique également que son attitude peut être expliquée par les épreuves difficiles auxquelles elle a été confrontée depuis son enfance jusqu’à présent. Elle confesse n’avoir pas connu beaucoup d’amour durant sa jeunesse et avoir dû affronter de nombreuses difficultés tout au long de sa vie. « Quand j’étais petite, il faut savoir que je n’ai pas beaucoup connu l’amour et la vie ne m’a fait de cadeau… et en pleine ascension, je n’ai donc pas pu comprendre ni supporter le déferlement de haine qu’il y a eu envers ma personne », a-t-elle soutenu.

Désormais ambassadrice de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, Diana Bouli a également présenté ses excuses à toutes les personnes qu’elle a pu offenser ou blesser par ses paroles ou ses actes. Elle reconnaît avoir réagi de manière inappropriée et exprime son souhait de se racheter.