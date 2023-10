Diana Bouli désignée Ambassadrice de la CAN 2023 : les Ivoiriens contestent son choix

- Publicité-

La nomination de Diana Bouli en tant qu’Ambassadrice de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 a suscité des contestations parmi les Ivoiriens. Certains remettent en question le choix de cette personnalité pour ce rôle prestigieux.

La toile est en ébullition depuis quelques heures concernant l’influenceuse camerounaise, Diana Bouli. Des internautes sont indignés et choqués d’apprendre qu’elle a été choisie en tant qu’ambassadrice de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023.

Diana Bouli, influenceuse ivoirienne installée en Côte d’Ivoire, est connue pour sa présence sur TikTok où elle compte une grande communauté de followers. La jeune femme est choisie en tant qu’ambassadrice de la CAN 2023.

Cependant, sa nomination en tant qu’ambassadrice de la CAN 2023 a surpris bon nombre d’internautes qui contestent cette décision. Selon les clarifications du chroniqueur Ozonesur Show Buzz, Diana Bouli fait partie des douze personnalités publiques choisies pour être ambassadrices de la CAN 2023, dont dix personnalités ivoiriennes, une sénégalaise et bien sûr Diana Bouli.

- Publicité-

Le chroniqueur soutient que les trois principaux critères édictés et validés par la Confédération Africaine de Football (CAF) et le Comité d’Organisation de la CAN (COCAN) ont milité en faveur de Diana Bouli et des autres ambassadeurs. Tout d’abord, il fallait avoir une image positive et ne pas être impliqué dans des controverses.

Ensuite, les ambassadeurs devaient adopter une position apolitique en accord avec les principes et les éthiques du sport. Enfin, ils devaient avoir une large audience touchant toutes les strates de la population. C’est donc sur la base de ces critères que Diana Bouli a été choisie en tant qu’ambassadrice de la CAN 2023.