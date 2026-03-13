Diam’s propose d’accueillir la mère de Bigflo et Oli atteinte d’un cancer dans sa maison au Maroc

Diam’s , retirée des projecteurs depuis 2008 et installée hors de France depuis 2017, est récemment sortie de l’ombre pour soutenir la mère du duo toulousain Bigflo & Oli . Dans une interview sur la chaîne YouTube Oui Hustle, Oli a expliqué que leur mère, Patricia, fait face à une rechute de cancer et que la rappeuse devenue créatrice a multiplié les gestes de compassion, allant jusqu’à proposer à Patricia de se reposer dans sa maison au Maroc.

Diam’s, retirée des projecteurs depuis 2008 et installée hors de France depuis 2017, est récemment sortie de l’ombre pour soutenir la mère du duo toulousain Bigflo & Oli. Dans une interview sur la chaîne YouTube Oui Hustle, Oli a expliqué que leur mère, Patricia, fait face à une rechute de cancer et que la rappeuse devenue créatrice a multiplié les gestes de compassion, allant jusqu’à proposer à Patricia de se reposer dans sa maison au Maroc.

De son vrai nom Mélanie Georgiades, Diam’s a quitté la scène rap à la fin des années 2000 et s’est éloignée de la célébrité. En 2017, elle a quitté la France pour s’installer notamment en Arabie saoudite, choisissant une vie loin du tumulte médiatique tout en conservant des liens avec le milieu musical. Sa discrétion n’a toutefois pas empêché certains artistes et proches de maintenir des échanges réguliers avec elle.

Oli, l’un des deux frères du duo, a détaillé dans l’entretien la manière dont Diam’s a manifesté son soutien à la famille. Selon lui, la rappeuse lui a envoyé des messages pour prendre des nouvelles de leur mère, un accompagnement qu’il a qualifié d’inattendu au regard de l’absence de marque d’attention d’autres personnes du milieu.

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Une rechute douloureuse pour Patricia, la mère des deux frères

Oli a précisé que Patricia avait déjà été très malade lors de l’enfance des deux frères et que le cancer était réapparu récemment. Il a rappelé les tensions passées dans leur relation familiale, affirmant que leur mère avait parfois été très dure et que la communication avait connu des périodes de silence prolongé, « ne plus lui parler pendant des mois ». Malgré ces ruptures, les liens familiaux se sont ressoudés.

En juin 2024, lors d’un concert des deux frères au Stadium de Toulouse devant 65 000 spectateurs, Bigflo et Oli avaient fait monter leur mère sur scène. Selon Oli, les médecins avaient d’abord estimé qu’elle ne pourrait pas assister à la représentation : Patricia est finalement entrée sous une ovation du public, le crâne rasé témoignant de son combat contre la maladie.

Face à la nouvelle épreuve, Diam’s a proposé d’accueillir Patricia dans sa résidence au Maroc si elle en ressentait le besoin. La rappeuse possède notamment la « Villa M », un projet immobilier lié à sa société de design d’intérieur Home by Mel, à Marrakech. Oli a décrit l’attitude de Diam’s en des termes émus : « Je n’en revenais pas. Le geste est pur », la qualifiant d’« une personne qui a vraiment le cœur sur la main et qui est 100% bienveillante ». Il a aussi cité Soprano parmi ceux qui les ont soutenus.

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