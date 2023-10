Diamond Awards: Axel Merryl sacré meilleur artiste musicien

- Publicité-

Axel Merryl a remporté le prix du meilleur artiste musicien aux Diamond Awards en Allemagne le dimanche29 octobre 2023.

L’artiste béninois, Axel Merryl, a été récompensé lors de la prestigieuse cérémonie des Diamond Awards en Allemagne le week-end dernier. Il a remporté le prix du meilleur artiste musicien, affirmant ainsi son talent et sa popularité grandissante sur la scène internationale.

Cette consécration pour Axel Merryl est le fruit de son travail acharné et de sa passion pour la musique. Son style unique, mélangeant des sonorités africaines et occidentales, a su séduire un large public. Avec des compositions originales et des textes profonds, il exprime les émotions universelles et les réalités de la vie d’une manière authentique.

Lors de la cérémonie, Axel Merryl était accompagné par son ami et collaborateur, le chanteur et influenceur camerounais Bovann. Ce dernier a également été honoré en recevant le prix du meilleur Tiktokeur, une reconnaissance de son talent créatif sur la célèbre plateforme de vidéos.

Axel Merryl, en remportant ce prestigieux prix, s’impose comme l’un des artistes les plus prometteurs de sa génération. Pour rappel, les Diamond Awards sont une cérémonie prestigieuse qui honorent les artistes musicaux et les créateurs influents de l’industrie du divertissement.