Diakité donne l’avantage à ES Tunis (46e) en LDC CAF

Sitôt la seconde période lancée, l’Espérance Sportive de Tunis a pris l’ascendant grâce à une réalisation inscrite à la 46ᵉ minute. Aboubakar Diakité, idéalement placé, a trompé le gardien adverse d’un tir bien ajusté, offrant ainsi l’avantage aux Sang et Or.

Ce but met les Espérantistes en position favorable : avec ce succès momentané, ils comptent désormais 9 points dans le groupe D, ce qui renforce leur place de dauphin et les rapproche concrètement d’une qualification pour les quarts de finale.

La situation sur la pelouse a changé immédiatement après la reprise, la formation tunisienne profitant d’un temps fort pour imposer son rythme et s’installer dans le camp adverse. Les partenaires de Diakité ont su exploiter cet élan pour contrôler le match et limiter les opportunités de leur rival.

Enjeux et perspectives