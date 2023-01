Développement du Bénin: Patrice Talon salue la synergie d’action entre les institutions

Le président Patrice Talon est fier de la qualité des hommes qui ont animé les institutions de la République depuis son avènement à la magistrature suprême du Bénin. Cette synergie d’action qu’il a salué lui a permis de poser les fondements du développement du pays.

Le Bénin a aujourd’hui des institutions qui sont au service du développement du pays. C’est du moins, l’avis du président de la République qui a saisi à nouveau, l’occasion de la cérémonie de formulation de vœux des institutions au président de la République pour réitérer sa reconnaissance aux hommes et aux femmes qui ont animé ces institutions.

En réponse aux messages de vœux délivrés par le président Louis Vlavonou, Patrice Talon a fait savoir que le leitmotiv de ses actions est de travailler pour améliorer les conditions générales de vie et davantage œuvrer à ce que les générations futures de béninoises et de béninois aient un sort plus enviable que le nôtre.

« C’est le sens de notre action à la tête de l’Etat; et de façon générale, les résultats enviables que nous obtenons sont le fruit de la synergie d’action qui caractérise l’ensemble de nos institutions« , a affirmé le président Patrice Talon.

Cette synergie républicaine, précise-t-il, est d’autant plus utile que les défis qui se posent à nous sur le chemin de notre développement socioéconomique sont grands. Le chef de l’Etat a donc remercié l’ensemble des institutions de la République et de façon de particulière l’assemblée nationale qui s’est montrée à la hauteur des enjeux de développement par la quantité et la qualité des lois qu’elle a produit au cours de la mandature finissante.

Message de vœux au président de la République, une tradition

Le président Patrice Talon a reçu jeudi 12 Janvier, les messages de vœux de nouvel an des institutions de la république au chef de l’Etat. Ce message est devenu une tradition dans le pays depuis plusieurs décénnies.

C’est la salle des ambassadeurs du palais de la présidence de la République qui a servi de cadre cette année à cette cérémonie qui a connu la présence de tous les présidents des institutions reconnues par la constitution béninoise.

Ce jeudi, il a eu successivement, la présentation des vœux des institutions de la République suivie de la présentation des vœux de la grande muette au chef suprême des armées et enfin la présentation des vœux des membres des représentations diplomatiques accrédités au Bénin.