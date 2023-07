Deux chefs terroristes arrêtés dans une opération commando franco-nigérienne

- Publicité-

Deux chefs terroristes, activement recherchés, au Burkina Faso, ont été capturés, début juillet, lors d’une opération menée conjointement par des soldats nigériens et français.

Des soldats nigériens et français en opération conjointe dans la zone des trois frontières ont neutralisé plusieurs jihadistes et capturé deux chefs terroristes recherchés au Burkina Faso, selon une information rapportée par RFI. Abou Maryam alias Zaïd et le chef terroriste Sita Ousseini alias Loukoumane, deux chefs terroristes recherchés et dont les têtes étaient mises à prix par les autorités militaires burkinabés ont été capturés dans le secteur de Dolbel, préfecture de Bankilaré.

L’opération a été saluée pour sa coopération militaire efficace entre les forces nigériennes et françaises. Les chefs terroristes, considérés comme des cibles de haute valeur, ont été arrêtés et sont actuellement détenus. Les détails sur leur lieu de détention ne sont pas encore connus, selon RFI.

En juin dernier, les services de sécurité du Burkina Faso, avaient publié une liste de 20 «terroristes activement recherchés», offrant des primes pour leur arrestation ou leur «neutralisation». La tête de Zaid: 150 millions de FCFA, tandis que celle de Lookman était à 175 millions de FCFA.