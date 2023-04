Desiigner: le rappeur poursuivi après avoir été surpris en train de se masturber dans l’avion

- Publicité-

Le célèbre rappeur Desiigner est au centre d’un gros scandale. Le rappeur américain est accusé d’un délit d’exposition indécente lors d’un vol Delta reliant Tokyo à Minneapolis le 17 avril dernier, après avoir été vu en train de se masturber et de s’exposer à plusieurs reprises pendant le vol.

Selon une plainte pénale, le rappeur âgé de 25 ans, connu sous le nom de Sidney Royel Selby III, a été inculpé d’un délit d’exposition indécente, pour s’être prétendument exposé à plusieurs reprises pendant une période d’environ 60 à 90 minutes lors d’un vol Delta reliant Tokyo à Minneapolis. Après avoir été repéré par un agent de bord en train de s’exposer, Desiigner s’est rapidement couvert. Cependant, il aurait été surpris par d’autres membres de l’équipage de conduite en train de se masturber environ cinq minutes plus tard.

Repositionné vers la partie arrière de l’aéronef après s’être adonné à cet acte indécent, le rappeur a été placé sous la surveillance de deux compagnons de voyage pour le restant du trajet. Dans cet emplacement, il a présenté des excuses à son agent de sécurité et a admis son égarement en affirmant qu’il était « sous observation » et qu’il avait commis une erreur. Mais lorsqu’il s’est levé de son siège de première classe pour se diriger vers l’arrière de l’avion, « un pot de vaseline est tombé dans l’allée », indique la plainte.

- Publicité-

Selon la même source, lors d’une conversation avec un agent du FBI, Desiigner aurait déclaré qu’il « n’avait pas eu beaucoup d’activité » au Japon et aurait montré sa verge à l’un des agents de bord qu’il trouvait attirant.

En réponse au scandale qui a éclaté, le rappeur connu sous le nom de Desiigner, a publié un communiqué sur les réseaux sociaux. Il a évoqué sa santé mentale et a fait part de sa honte pour ses actions survenues dans l’avion.

« Depuis quelques mois, je ne vais pas bien et j’ai du mal à accepter ce qui se passe. Alors que j’étais à l’étranger pour un concert auquel j’ai joué, j’ai dû être admis à l’hôpital, je ne pensais pas clairement. Ils m’ont donné des médicaments et j’ai dû sauter dans un avion pour rentrer chez moi. J’ai honte de mes actions qui se sont produites dans cet avion. J’ai atterri aux États-Unis et je m’admets dans un établissement pour m’aider« , a écrit le rappeur.

- Publicité-

Il a pour finir, annoncer l’annulation de tous ses spectacles jusqu’à nouvel ordre. « J’annule tous les spectacles et toutes les obligations jusqu’à nouvel ordre. La santé mentale est de vrais gars, s’il vous plaît priez pour moi. Si vous ne vous sentez pas vous-même, demandez de l’aide », a-t-il conclu.

Articles similaires