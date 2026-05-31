Bruno Clermont officialise son éviction de CNews

Le général Bruno Clermont a confirmé son éviction de la chaîne d’information CNews, appartenant au groupe Canal+. Consultant spécialisé en défense, il intervenait régulièrement depuis 2022 dans des émissions comme L’Heure des Pros et Midi News. Son départ, survenu en mars dernier, a été qualifié d’« éviction brutale » par le militaire, qui dénonce une absence d’explications claires de la part de la direction.

Dans une enquête publiée par Le Monde, le général Clermont revient en détails sur les circonstances de son départ. Il déclare avoir été informé de son limogeage par un message texte suivi d’un appel téléphonique de Serge Nedjar, figure dirigeante de CNews, le 5 mars. Cette décision, qu’il qualifie de « pure et simple », semble s’inscrire dans un contexte pour le moins tendu au sein de la chaîne.

Selon le consultant, plusieurs de ses interventions à l’antenne auraient déplu à Xenia Fedorova, ancienne responsable de RT France et désormais influente dans les choix éditoriaux de CNews. Cette influence, précise-t-il, remonterait jusqu’à Vincent Bolloré, actionnaire principal du groupe, ce qui soulève des interrogations sur le poids réel de cette personnalité au sein de la chaîne.

Bruno Clermont pointe la responsabilité de Xenia Fedorova

Le général Clermont accuse directement Xenia Fedorova d’avoir joué un rôle déterminant dans son éviction. Il affirme dans Le Monde que plusieurs de ses prises de position n’auraient pas été du goût de cette dernière. L’ancien consultant insiste : « Très clairement, plusieurs de mes propos n’ont pas plu à Xenia Fedorova ». Cette dernière, qualifiée par Clermont de « propagandiste russe », ne tolérerait pas qu’un poste clé soit occupé par un général « pro-France » et non par un général favorable à la Russie.

Parmi les sujets sensibles figurent les analyses du général sur la guerre en Iran et sur le rôle de la Russie dans le conflit ukrainien. Lors d’un débat diffusé début mars, Bruno Clermont s’interrogeait en direct sur la présence militaire russe en Ukraine. Il soulignait notamment la supériorité rapide obtenue par les forces israéliennes et américaines dans leur conflit respectif, un contraste selon lui frappant avec les résultats militaires russes obtenus en plusieurs années en Ukraine.

Bien avant sa mise à l’écart, le général avait déjà pointé du doigt Xenia Fedorova via les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, il avait explicitement désigné cette dernière comme responsable de son départ, dénonçant son refus de voir un général non aligné avec la Russie à l’antenne : « Elle ne supportait pas que cette fonction ne soit pas occupée par un général pro-russe. Ce que je ne serai jamais. Je suis un général pro-France », expliquait-il.

Une vague de départs inquiète au sein de CNews

Le départ de Bruno Clermont s’ajoute à une série de départs et d’évictions dans les rangs de CNews qui attirent l’attention sur le climat interne de la chaîne. En février dernier, Philippe Bilger, ancien magistrat et chroniqueur régulier de L’Heure des Pros, avait annoncé son propre départ, affirmant ne plus se reconnaître dans certaines évolutions éditoriales, qu’il jugeait « trop brutales » et polarisées.

D’autres figures se sont également fait plus discrètes, comme le journaliste Victor Eyraud, qui a disparu des antennes sans communication officielle. Élisabeth Lévy, autre voix historique de L’Heure des Pros, aurait quitté la chaîne suite à des prises de position controversées liées à la polémique autour de la maison d’édition Grasset. Ces mouvements témoignent d’une période de turbulence où les équilibres internes semblent fragilisés.

Les tensions montent chez CNews

Plusieurs observateurs relèvent une montée des tensions depuis plusieurs mois chez CNews. La chaîne, dont le groupe Bolloré est l’actionnaire majoritaire, serait marquée par des rivalités autour des orientations politiques et éditoriales, notamment sur la question des relations entre la Russie et l’Occident. Ces désaccords se traduisent par des conflits internes récurrents et une gestion managériale décrite comme de plus en plus conflictuelle.

En février, Sonia Mabrouk a également présenté sa démission, critiquant notamment la décision de maintenir Jean-Marc Morandini, lui-même visé par une plainte, à l’antenne. Morandini a finalement quitté son poste et a été remplacé par Gauthier Le Bret et Érik Tegner.

Malgré ces mouvements, CNews conserve des audiences robustes et reste une chaîne d’information phare en France. Cependant, la confirmation publique de l’éviction de Bruno Clermont pourrait nourrir de nouvelles interrogations sur le fonctionnement interne de la chaîne ainsi que sur l’évolution de sa ligne éditoriale.