Cyril Hanouna et Shana Loustau se sont-ils embrassés ? Une vidéo fuite relance la rumeur

Les rumeurs autour d’une relation entre Cyril Hanouna, célèbre animateur de la télévision française, et Shana Loustau, jeune comédienne, connaissent un regain d’intensité après la diffusion d’une vidéo intrigueuse dimanche dernier. Publiée par le blogueur aquababe sur le réseau social X, cette courte séquence, tournée dans la mythique boîte de nuit des Caves du Roy à Saint-Tropez, prétend immortaliser un instant où les deux personnalités s’embrasseraient. Cette révélation alimente les conversations et exacerbe les spéculations sur une possible liaison entre les deux.

Les Caves du Roy, reconnues pour être un haut lieu de la vie nocturne huppée, offrent un cadre où les images de ce genre peuvent rapidement faire le tour des réseaux sociaux, tant la clientèle y est souvent composée de célébrités. Selon le post du blogueur, le moment capturé montre Cyril Hanouna et Shana Loustau dans une proximité inhabituelle, suggérant un échange tendrement intime. À travers un message affirmatif, Aqababe écrit : “SPOTTED : Cyril Hanouna et Shana (Loustau) en train de s’embrasser aux Caves du Roy à Saint-Tropez ce samedi soir.”

Pourtant, l’image elle-même soulève des interrogations quant à la nature exacte de l’interaction. Dans cette vidéo très courte et sommaire, la faible luminosité et l’ambiance tamisée typique de cet établissement nocturne rendent l’observation difficile.

Une vidéo ambiguë relayant des rumeurs persistantes

À l’examen attentif, il demeure complexe d’affirmer sans ambiguïté qu’un baiser a effectivement eu lieu entre Cyril Hanouna et Shana Loustau. La scène les montre effectivement en très grande proximité, leurs visages extrêmement proches l’un de l’autre, mais aucun geste explicite ne confirme l’échange d’un baiser. Certains internautes avancent même que les deux pourraient se chuchoter à l’oreille, une hypothèse plausible dans le contexte d’une boîte de nuit bruyante.

Outre cette vidéo floue, Aqababe avait déjà dévoilé la veille une série de photographies prises à Paris, où le duo était vu en compagnie de Bianca, la fille de Cyril Hanouna. Ces clichés alimentent les spéculations sur l’évolution de leurs rapports personnels.

Le blogueur soulignait d’ailleurs sur les réseaux sociaux avoir également repéré le trio à Saint-Laurent-Du-Var le même jour, situant ainsi ces apparitions dans un contexte géographique et temporel précis. Ces multiples sightings intensifient les conversations autour de cette relation, qui fait l’objet d’une attention particulière des internautes et des médias people.

Depuis plusieurs semaines, les spéculations concernant une relation amoureuse entre Cyril Hanouna et Shana Loustau se multiplient sans qu’aucune confirmation officielle ne soit venue étayer ces rumeurs. Les deux intéressés ont régulièrement démenti ces allégations, notamment lors d’une émission de leur programme « Tout beau, tout neuf » (TBT9) où ils affirmaient n’entretenir qu’une relation amicale. Cet épisode avait été exacerbé quelques semaines plus tôt à l’occasion du “Marbella Gate”, concernant des photos postées sur internet les montrant ensemble en Espagne.

Cette nouvelle vidéo, bien que peu claire, s’inscrit dans une dynamique qui continue de faire couler beaucoup d’encre et d’attirer l’attention sur la vie privée du présentateur de C8 et de la comédienne. La publication survient à un moment où chaque interaction publique entre les deux est minutieusement analysée.

La suite des événements devrait être suivie avec attention, notamment lors de la prochaine diffusion de l’émission TBT9 sur W9 prévue ce lundi, où il pourrait être question de cette polémique grandissante. Pour l’heure, aucune déclaration officielle supplémentaire n’a été rapportée concernant cette vidéo ou les relations présumées entre Cyril Hanouna et Shana Loustau.